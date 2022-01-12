Тренер Туниса атаковал судью за отсутствие компенсированного времени в матче с Мали

Главный арбитр матча первого тура группового этапа Кубка Африки между Тунисом и Мали (0:1) Жанни Сиказве завершил встречу до 90:00 на секундомере. Несколько секунд не было доиграно.

Главный тренер Туниса Мондер Кебайер был возмущен и атаковал судью из Замбии, полагая, что он должен был добавить несколько минут.

Сиказве дал финальный свисток еще на 86-й минуте, но потом решение отменил и встречу продолжил.

Во 2-м тайме было 9 замен, незабитый пенальти, удаление, водопой.

Сиказве ранее отстраняли из-за подозрения в получении взятки.