Тренер Туниса атаковал судью за отсутствие компенсированного времени в матче с Мали

Главный арбитр матча первого тура группового этапа Кубка Африки между Тунисом и Мали (0:1) Жанни Сиказве завершил встречу до 90:00 на секундомере. Несколько секунд не было доиграно.
Главный тренер Туниса Мондер Кебайер был возмущен и атаковал судью из Замбии, полагая, что он должен был добавить несколько минут.
- Сиказве дал финальный свисток еще на 86-й минуте, но потом решение отменил и встречу продолжил.
- Во 2-м тайме было 9 замен, незабитый пенальти, удаление, водопой.
- Сиказве ранее отстраняли из-за подозрения в получении взятки.
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Источник: Бомбардир.ру