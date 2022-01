Тренер Туниса атаковал судью за отсутствие компенсированного времени в матче с Мали

Главный арбитр матча первого тура группового этапа Кубка Африки между Тунисом и Мали (0:1) Жанни Сиказве завершил встречу до 90:00 на секундомере. Несколько секунд не было доиграно.

Главный тренер Туниса Мондер Кебайер был возмущен и атаковал судью из Замбии, полагая, что он должен был добавить несколько минут.

The referee has blown the whistle after 89 minutes in Tunisia vs Mali #AFCONTunisian coach Mondher Kebaier is furious with the decision to finish the game with no additional time pic.twitter.com/RISJCnclAK