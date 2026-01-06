Нойер рассказал, продлит ли контракт с «Баварией»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер высказался о возможном продлении контракта с клубом.
«Я настроен позитивно. Но пока я хочу подождать и посмотреть, как пройдут следующие несколько месяцев. Я хочу постараться показать хорошую игру. Затем, к концу марта или апреля, будет принято решение. К тому времени я буду знать, сколько игр я уже провел и как себя чувствую.
Мне скоро исполнится 40 лет, поэтому нужно учесть, смогу ли я принять это решение с полной уверенностью, чтобы продолжить карьеру. Разговор с клубом очень хороший –посмотрим, продолжится он или нет», – сказал Нойер.
- Срок нынешнего контракта вратаря с клубом истекает 30 июня.
- 39-летний Нойер в этом сезоне провел за «Баварию» 20 матчей, пропустил 21 гол, сыграл на ноль в 6 встречах.