Главный талант «Баварии» закрыл комментарии из-за слов о желании перейти в «Реал»

Полузащитник «Баварии» Леннарт Карл закрыл комментарии к своим публикациям в одной из социальных сетей.

Ранее на встрече с членами фан-клуба 17-летний игрок заявил: «Играть за «Баварию» – это что-то особенное. Но я хочу однажды перейти в «Реал», это клуб моей мечты».

После этого аккаунт Карла атаковали фанаты, которые советовали ему уйти из клуба, а также призывали руководителей «Баварии» и главного тренера Венсана Компани применить санкции к футболисту.