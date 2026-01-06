Главный талант «Баварии» закрыл комментарии из-за слов о желании перейти в «Реал»

Полузащитник «Баварии» Леннарт Карл закрыл комментарии к своим публикациям в одной из социальных сетей.
Ранее на встрече с членами фан-клуба 17-летний игрок заявил: «Играть за «Баварию» – это что-то особенное. Но я хочу однажды перейти в «Реал», это клуб моей мечты».
После этого аккаунт Карла атаковали фанаты, которые советовали ему уйти из клуба, а также призывали руководителей «Баварии» и главного тренера Венсана Компани применить санкции к футболисту.
- 17-летний Карл в этом сезоне провел за «Баварию» 21 матч, забил 6 голов, сделал 2 ассиста.
- В ноябре он провел 2 игры за молодежную сборную Германии, в которых забил 3 гола.
Источник: страница The Touchline в соцсети X