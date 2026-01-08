Гасилин вспомнил о проблемах с полицией в Германии из-за мусорных баков

Воспитанник «Зенита» Алексей Гасилин рассказал, как нарушал закон, будучи в «Шальке».

– Была история, что к вам приехала полиция в Германии, когда вы забыли выставить мусорные баки.

– Это топовая история! Там есть расписание. Раз в три недели каждый житель дома по очереди должен выставлять отсортированный мусор: просто поднять баки из подвала наверх. Это обычно минут пять занимает, сами баки небольшие.

И если в графике была написана конкретная дата, когда будут забирать мусор, то баки нужно было выставить днем ранее. А я не знал этого.

И после того, как я третий раз этого не сделал, приехала полиция. Но ничего, проблему решил потом, все полицейским объяснил. Ну и купил конфеты соседям, чтобы извиниться перед ними.

– Случай будто символизирует стереотип о немецкой педантичности.

– Да это вообще классно! Так я и зайцем до базы ездил. От дома шел минут 10 пешком, и на трамвае ехал четыре остановки.

И там покупаешь билет, чтобы прислонять его к валидатору в трамвае. Я раз-два прислонил, а потом смотрю: постоянно никого нет. Я и катался без билета до того момента, пока в гражданской форме ко мне не подошли и не штрафанули на 300 евро.

Конечно, неловко было (смеется). И это неправильно. Но это юный возраст. Естественно, сейчас так не делаю.