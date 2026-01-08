Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гасилин вспомнил о проблемах с полицией в Германии из-за мусорных баков

Гасилин вспомнил о проблемах с полицией в Германии из-за мусорных баков

8 января, 22:22
1

Воспитанник «Зенита» Алексей Гасилин рассказал, как нарушал закон, будучи в «Шальке».

– Была история, что к вам приехала полиция в Германии, когда вы забыли выставить мусорные баки.

– Это топовая история! Там есть расписание. Раз в три недели каждый житель дома по очереди должен выставлять отсортированный мусор: просто поднять баки из подвала наверх. Это обычно минут пять занимает, сами баки небольшие.

И если в графике была написана конкретная дата, когда будут забирать мусор, то баки нужно было выставить днем ранее. А я не знал этого.

И после того, как я третий раз этого не сделал, приехала полиция. Но ничего, проблему решил потом, все полицейским объяснил. Ну и купил конфеты соседям, чтобы извиниться перед ними.

– Случай будто символизирует стереотип о немецкой педантичности.

– Да это вообще классно! Так я и зайцем до базы ездил. От дома шел минут 10 пешком, и на трамвае ехал четыре остановки.

И там покупаешь билет, чтобы прислонять его к валидатору в трамвае. Я раз-два прислонил, а потом смотрю: постоянно никого нет. Я и катался без билета до того момента, пока в гражданской форме ко мне не подошли и не штрафанули на 300 евро.

Конечно, неловко было (смеется). И это неправильно. Но это юный возраст. Естественно, сейчас так не делаю.

Еще по теме:
Гасилин рассказал, как сбежал от кипрской мафии
Гасилин – о Радимове: «Россия теряет выдающегося тренера» 5
Экс-зенитовец Гасилин пожаловался на покалеченную ногу: «Колено и голеностоп не гнутся, пятка просверлена»
Источник: «Матч ТВ»
Германия. Бундеслига Шальке-04 Гасилин Алексей
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1767904928
Словом,герой нынешнего информационного поля БОМБАРДИРА и постоянный эксперт футбола Гасилин-аферист со стажем!
Ответить
Главные новости
Итоги новогоднего сезона «Конкурса прогнозов»: Ziklop пробил миллион и уверенно победил
10:42
Легионер не вернулся в клуб Первой лиги после отпуска
10:35
Стало известно, почему может сорваться трансфер Райана в «Зенит»
10:12
1
Фото«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
2
ФотоКонте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»
09:15
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
3
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
6
Стали известны подробности диалога между Алонсо и Пересом после поражения от «Барсы»
07:03
3
ВидеоИгроки «Реала» не стали устраивать чемпионский коридор для «Барсы» из-за Мбаппе
06:20
4
Все новости
Все новости
Бундеслига. «Бавария» разнесла «Вольфсбург», забив 8 голов
Вчера, 21:27
1
Гасилин вспомнил о проблемах с полицией в Германии из-за мусорных баков
8 января
1
Главный талант «Баварии» закрыл комментарии из-за слов о желании перейти в «Реал»
6 января
1
Нойер рассказал, продлит ли контракт с «Баварией»
6 января
2
«Бавария» определилась с будущим Кейна
6 января
1
Главный талант «Баварии»: «Клуб моей мечты – «Реал»
5 января
1
«Бавария» отказалась от покупки 75-миллионного форварда
2 января
Аршавину не нравится Кейн: «Ну просто какие его качества?»
2025.12.29 22:55
13
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч»-2026 по версии Goal
2025.12.25 14:28
1
«Бавария» стала автором уникального достижения
2025.12.22 19:49
1
Три бомбардира борются за «Золотую бутсу»-2025/26
2025.12.22 16:16
1
Кейн установил рекорд Бундеслиги
2025.12.22 13:50
1
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Хайденхайм» – 4:0!
2025.12.21 21:23
Бундеслига. «Бавария» на 87-й минуте спаслась от домашнего поражения в матче с аутсайдером
2025.12.14 21:29
2
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Штутгарт» в гостях (5:0), у Кейна хет-трик с замены
2025.12.06 19:46
Иванович разводится со Швайнштайгером и подала иск о выплате алиментов
2025.12.03 18:16
1
Бундеслига. «Бавария» вырвала волевую победу над «пиратами» (3:1)
2025.11.29 19:37
2
Кафанов назвал лучшего вратаря в мире прямо сейчас
2025.11.28 23:34
5
Кейн отреагировал на новость об интересе «Барселоны»
2025.11.26 00:24
Бундеслига. «Бавария» уступала в 2 мяча, но разгромила соперника (6:2), Олисе поучаствовал в 5 голах
2025.11.22 19:26
Футболиста «Боруссии» серьезно наказали за хранение оружия
2025.11.18 20:44
Бундеслига. «Бавария» впервые в сезоне не выиграла (2:2)
2025.11.08 19:33
Бундеслига. «Бавария» разгромила дома «Байер» (3:0)
2025.11.01 22:27
«Бавария» побила рекорд топ-5 лиг Европы, который держался 33 года
2025.10.25 22:22
5
Бундеслига. Гол на 96-й минуте вернул дортмундскую «Боруссию» в тройку лидеров
2025.10.25 21:30
1
Бундеслига. «Бавария» на выезде победила «Боруссию» М (3:0), Кейн не забил впервые за 12 матчей
2025.10.25 18:43
Сменился главный фаворит на «Золотой мяч»-2026 по версии Goal
2025.10.24 14:38
6
В Германии раскрыли, зачем «Бавария» продлила контракт с Компани
2025.10.21 16:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 