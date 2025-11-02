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Пумас
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€ 31 млн
Пумас - новости команды
Мехико
Мексика. Лига МХ
Стадион:
Эстадио Олимпико Университарио
Сайт:
http://pumas.mx/
Тренер:
Антонио Мохамед
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Вратарь «Арсенала» Рая повторил рекорд ЛЧ
6 мая
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7 апреля
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6 февраля
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Рэмзи разорвал контракт с клубом из-за пропажи домашнего питомца
2025.11.02 12:17
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Дани Алвеса заставят выплатить компенсацию его последнему клубу
2025.09.18 12:43
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2025.08.07 08:07
Клуб Миранчука вылетел из Кубка лиг
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