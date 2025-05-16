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Прогноз на точный счет матча «Динамо-2» – «Форте»: Вторая лига А, 17 мая 2025

16 мая 2025 11:26
Динамо-2 - Форте
17 мая 2025, суббота 13:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
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5.40
Точный счёт 2:1 в пользу «Динамо-2»
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17 мая в рамках 13-го тура Второй лиги А «Динамо-2» принимает «Форте». Обе команды находятся в нижней части таблицы, с разницей всего в одно очко. «Динамо-2» располагается на восьмом месте с 13 баллами, а «Форте» – на девятом с 12 очками. Несмотря на скромные позиции, обе команды демонстрируют атакующий настрой и часто обмениваются голами. Это может привести к открытой и результативной встрече.

«Динамо-2»

Молодeжный состав «Динамо» показывает нестабильные, но временами яркие выступления. За последние пять туров команда одержала две победы, потерпела три поражения и сумела забить 6 голов. Средняя результативность составляет 1.2 мяча за игру, что при текущем уровне обороны соперника может сыграть ключевую роль. В защите «Динамо-2» выглядит уязвимо: команда пропускает в трeх последних матчах, а общая статистика – 5 пропущенных мячей за 5 туров – говорит о проблемах в линии обороны.

Тем не менее команда сохраняет стабильность в атаке и регулярно забивает. Особенно эффективно она действует на домашнем поле, где успешно навязывает свою игру, особенно против соперников из нижней части таблицы.

«Форте»

«Форте» в текущем сезоне также нестабилен. В последних пяти турах команда набрала всего 6 очков, однако показывает неплохую результативность – 5 мячей за этот отрезок. При этом оборона остаeтся главной проблемой клуба – 7 пропущенных мячей за 5 матчей, в среднем 1.4 за игру. Команда пропускает в 5 из 7 последних игр, что говорит о системной уязвимости.

Забивает «Форте» в трeх турах подряд, и это может стать определяющим фактором в матче с «Динамо-2», который также регулярно ошибается в защите. Но несмотря на некоторую живость в атаке, отсутствие баланса в действиях коллектива мешает им брать очки на регулярной основе.

Факты о командах

«Динамо-2»

  • 8-е место, 13 очков

  • В среднем 1.2 гола за игру

  • Пропускает в 3 последних матчах

  • Забил в 3 матчах подряд

  • 6 голов в 5 турах

«Форте»

  • 9-е место, 12 очков
  • В среднем 1.0 гола за игру
  • Пропускает в 5 из 7 матчей
  • 5 голов и 7 пропущенных в 5 играх
  • Забивает в 3 турах подряд

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
1
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
Форте
2 : 1
29.03.2025
Динамо-2

Прогноз на матч «Динамо-2» – «Форте»

Команды близки по уровню и качеству игры. Обе показывают неплохую результативность, но регулярно допускают ошибки в защите. «Динамо-2» будет иметь преимущество благодаря фактору домашнего поля и более слаженной атакующей игре. Однако «Форте» способен забить в ответ. Ожидается открытая игра, но чуть выше шансы именно у хозяев.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Динамо-2»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Динамо-2» – коэффициент 5.40
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Динамо-2» больше 1.5 – коэффициент 2.10

5.40
Точный счёт 2:1 в пользу «Динамо-2»
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Форте Динамо-2
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