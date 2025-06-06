Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Форте» – «Динамо Киров»: Вторая лига А, 7 июня 2025

06 июня 2025 10:22
Форте - Динамо Киров
07 июн. 2025, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Перейти в онлайн матча
7.00
Точный счёт 1:3 в пользу «Динамо Киров»
Сделать ставку

7 июня в рамках 17-го тура Второй лиги А «Форте» на своем поле примет одного из лидеров турнира – «Динамо Киров». Команды находятся в диаметрально противоположных игровых состояниях: хозяева пытаются выбраться из кризиса, а гости борются за повышение в классе.

«Форте»

Коллектив переживает затяжной спад: 5 матчей подряд без побед и серьезные проблемы в защите. Последняя встреча с «Сибирью» завершилась результативной ничьей (2:2), но и она не помогла исправить общую картину – в 5 турах пропущено 11 мячей (в среднем 2.20 за игру). Команда из Азова явно испытывает трудности с организацией игры на своей половине поля и не может удерживать даже скромное преимущество.

«Динамо Киров»

Один из самых сбалансированных коллективов текущего сезона. Команда не проигрывает в 5 матчах подряд и демонстрирует стабильную результативность: 11 голов за 5 игр (в среднем 2.20 за матч). В последнем туре подопечные Игоря Меньшикова сыграли вничью с «Иртышом» (1:1), но даже в этой встрече были ближе к победе.

Факты о командах

«Форте»

  • Не выигрывает 5 матчей подряд
  • В среднем 2.20 пропущенных мяча за игру (последние 5 туров)
  • Забивает в среднем 1.00 гол за матч
  • Только одна ничья в последних 3 домашних играх

«Динамо Киров»

  • Не проигрывает 5 матчей подряд
  • Забивает в 8 матчах подряд
  • В последних 5 турах: 11 голов забито, 3 пропущено
  • В среднем 2.20 гола за игру в атаке, 0.60 – в защите

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
2
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Форте
2 : 3
07.06.2025
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Динамо Киров
1 : 0
20.04.2025
Форте

Прогноз на матч «Форте» – «Динамо Киров»

Глядя на форму команд и статистику, фаворит очевиден. «Форте» находится в игровом кризисе: слабая оборона, потеря уверенности и отсутствие побед. В то же время «Динамо Киров» выглядит мощно в обеих фазах игры и идет в зоне лидеров, претендуя на повышение. В условиях, когда хозяева регулярно пропускают минимум два мяча, а гости – одни из самых результативных в лиге, можно ожидать уверенной победы кировчан.

Вероятен сценарий, при котором гости откроют счет в первом тайме и не упустят инициативу. «Форте» может отличиться – они все же забивали в последних турах, но стабильности и класса не хватает. Самый вероятный итог – победа «Динамо Киров» с комфортным счетом.

Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Динамо Киров».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:3 в пользу «Динамо Киров» – коэффициент 7.00
  • Победа «Динамо Киров» – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Динамо Киров» больше 1.5 – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

7.00
Точный счёт 1:3 в пользу «Динамо Киров»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Динамо Киров Форте
Другие прогнозы
Матч завершен
0 : 2
5.75
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Гомель - Арсенал
Точный счёт 2:0 в пользу «Гомеля»
Матч завершен
0 : 1
7.50
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Молодечно - Динамо-Брест
Точный счёт 1:3 в пользу «Динамо-Брест»
Матч завершен
2 : 0
6.50
Бразилия. Серия А, 12 тур
Атлетико Минейро - Интернасьонал
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
Матч завершен
1 : 3
7.10
Бразилия. Серия А, 12 тур
Сан-Паулу - Васко да Гама
Точный счёт 2:1 в пользу «Сан-Паулу»
Матч завершен
4 : 0
9.00
США. МЛС, 26 тур
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед
Точный счёт 2:2
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 