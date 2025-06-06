7 июня в рамках 17-го тура Второй лиги А «Форте» на своем поле примет одного из лидеров турнира – «Динамо Киров». Команды находятся в диаметрально противоположных игровых состояниях: хозяева пытаются выбраться из кризиса, а гости борются за повышение в классе.

«Форте»

Коллектив переживает затяжной спад: 5 матчей подряд без побед и серьезные проблемы в защите. Последняя встреча с «Сибирью» завершилась результативной ничьей (2:2), но и она не помогла исправить общую картину – в 5 турах пропущено 11 мячей (в среднем 2.20 за игру). Команда из Азова явно испытывает трудности с организацией игры на своей половине поля и не может удерживать даже скромное преимущество.

«Динамо Киров»

Один из самых сбалансированных коллективов текущего сезона. Команда не проигрывает в 5 матчах подряд и демонстрирует стабильную результативность: 11 голов за 5 игр (в среднем 2.20 за матч). В последнем туре подопечные Игоря Меньшикова сыграли вничью с «Иртышом» (1:1), но даже в этой встрече были ближе к победе.

Факты о командах

«Форте»

Не выигрывает 5 матчей подряд

В среднем 2.20 пропущенных мяча за игру (последние 5 туров)

Забивает в среднем 1.00 гол за матч

Только одна ничья в последних 3 домашних играх

«Динамо Киров»

Не проигрывает 5 матчей подряд

Забивает в 8 матчах подряд

В последних 5 турах: 11 голов забито, 3 пропущено

В среднем 2.20 гола за игру в атаке, 0.60 – в защите

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (2) 2 Забитых мячей 4 1 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 2:3 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур Форте 2 : 3 Динамо Киров Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур Динамо Киров 1 : 0 Форте

Прогноз на матч «Форте» – «Динамо Киров»

Глядя на форму команд и статистику, фаворит очевиден. «Форте» находится в игровом кризисе: слабая оборона, потеря уверенности и отсутствие побед. В то же время «Динамо Киров» выглядит мощно в обеих фазах игры и идет в зоне лидеров, претендуя на повышение. В условиях, когда хозяева регулярно пропускают минимум два мяча, а гости – одни из самых результативных в лиге, можно ожидать уверенной победы кировчан.

Вероятен сценарий, при котором гости откроют счет в первом тайме и не упустят инициативу. «Форте» может отличиться – они все же забивали в последних турах, но стабильности и класса не хватает. Самый вероятный итог – победа «Динамо Киров» с комфортным счетом.

Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Динамо Киров».

Рекомендованные ставки: