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«Форте» – «Авангард Курск»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

25 апреля 2025 13:56
Форте - Авангард
26 апр. 2025, суббота 16:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
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1.85
Победа «Авангарда Курск» – коэффициент 1.85
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26 апреля 2025 года на стадионе «Форте» состоится матч 5-го тура Второй лиги А России, в котором местная команда примет «Авангард Курск». Обе команды подходят к матчу с разными результатами: «Форте» страдает от ряда поражений, а «Авангард Курск» выглядит более уверенно и находится в верхней части турнирной таблицы. В этом прогнозе мы рассмотрим сильные и слабые стороны команд, а также ожидаемые исходы.

«Форте»

После 4 туров «Форте» набрал 6 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забила 2 гола, что составляет в среднем 0.4 гола за матч. В атаке у «Форте» проблемы, а в последних 3 матчах они не смогли забить больше одного гола. В то же время команда продолжает пропускать, забивая в 4 из последних 5 матчей. В обороне также есть слабости, так как «Форте» пропускает в среднем 1.0 гола за игру.

В последнем матче против «Динамо Киров» команда проиграла с минимальным счeтом 0:1, что подтвердило их проблемы в атаке и защите. Чтобы иметь шанс на победу в следующем матче, «Форте» необходимо улучшить свою игру в атаке и предотвратить пропущенные голы.

«Авангард Курск»

«Авангард Курск» набрал 13 очков после 4 туров и занимает 4-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забила 3 гола (в среднем 0.6 гола за матч) и пропустила 4 гола. Хотя результативность команды оставляет желать лучшего, оборона выглядит достаточно надeжно, пропуская в среднем всего 0.8 гола за матч. В последних играх «Авангард Курск» показал хорошие результаты, включая победы над «Текстильщиком» 3:0 и «Динамо Владивосток» 2:0. Однако в последних двух матчах команда сыграла вничью с «Динамо-2 Москва» (0:0), что свидетельствует о некоторых трудностях в атаке.

В целом, «Авангард Курск» выглядит более стабильной командой по сравнению с «Форте», особенно в обороне. В предстоящем матче они будут фаворитами, и задача для них – продолжить борьбу за высокие места в турнирной таблице.

Факты о командах

«Форте»

  • Набрал 6 очков после 4 туров и занимает 9-е место.
  • В последних 5 играх «Форте» забивает в среднем 0.4 гола за матч и пропускает 1.0 гола.
  • Забивает в 4 последних матчах.
  • Пропускает в 3 последних матчах.

«Авангард Курск»

  • Набрал 13 очков после 4 туров и занимает 4-е место.
  • В последних 5 играх «Авангард Курск» забивает в среднем 0.6 гола за матч и пропускает 0.8 гола.
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.
  • Пропускает в 12 последних матчах.

Личные встречи
0% (0)
33% (1)
67% (2)
2
Забитых мячей
5
0.67
В среднем за матч
1.67
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Авангард
3 : 1
08.03.2025
Форте
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Авангард
1 : 1
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
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09.09.2023
Авангард

Прогноз на матч «Форте» – «Авангард Курск»

«Авангард Курск» выглядит явным фаворитом этого матча, учитывая текущую форму команд. «Форте» продолжает испытывать трудности как в атаке, так и в обороне, и вряд ли сможет создать серьeзные проблемы для более сбалансированного соперника. Несмотря на это, команда забивает в 4 из последних 5 матчей, что даeт шанс на хотя бы один забитый гол в предстоящем матче.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Авангарда Курск» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.20
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Авангарда Курск» больше 1.5 гола – коэффициент 1.95

1.85
Победа «Авангарда Курск» – коэффициент 1.85
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Автор: Миронов Николай
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Авангард Форте
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