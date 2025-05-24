В воскресенье, 25 мая, в рамках 15-го тура Второй лиги А на стадионе в Калуге состоится интересная встреча между местной «Калугой» и командой «Форте». Обе команды далеки от лидирующих позиций, но продолжают борьбу за укрепление в середине таблицы. «Калуга» демонстрирует солидную форму в атаке и стабильную игру дома, тогда как «Форте» переживает спад и не может выиграть уже три матча подряд.
«Калуга»
Калужане находятся на 6-м месте с 19 очками. Команда отличается стабильной результативностью: в последних девяти турах она обязательно забивала. В последних пяти матчах на счету «Калуги» 8 голов (в среднем 1.60 за игру), при этом оборона выглядит достаточно уверенно – 5 пропущенных мячей за тот же отрезок. Победа над «Авангардом Курск» в последнем туре (2:0) лишь укрепила уверенность в силах команды. Дома клуб показывает цепкий футбол с хорошей реализацией, что делает его фаворитом в грядущей встрече.
«Форте»
Клуб из Таганрога располагается на 9-й строчке с 13 очками и испытывает определeнные трудности. Последняя победа была зафиксирована ещe 3 мая, после чего команда набрала лишь одно очко за три тура. В пяти последних матчах «Форте» забил 7 голов, однако при этом пропустил 9, что говорит о серьeзных проблемах в обороне. Средняя результативность – 1.40 гола за игру, но оборонительные провалы (1.80 пропущенных) делают команду уязвимой особенно в гостевых встречах.
Факты о командах
Калуга
- Забивает в 9 матчах подряд
- Средняя результативность – 1.60 гола за игру
- Пропускает в среднем 1.00 за матч
- Уверенно играет на выезде и дома, но особенно стабильно на своeм поле
- В последнем матче обыграла «Авангард» 2:0
Форте
- Не побеждает в 3 матчах подряд
- Средняя результативность – 1.40 гола за игру
- Пропускает в среднем 1.80 за матч
- Проблемы в защите особенно выражены на выезде
- Сыграла вничью с «Иртышом» (0:0), но до этого пропускала минимум дважды
Прогноз на матч «Калуга» – «Форте»
Исходя из текущей формы, «Калуга» подходит к игре в роли фаворита. Команда демонстрирует сбалансированную игру, стабильно забивает, а еe оборона справляется с задачами на своeм поле. У «Форте» напротив – проблемы с результатом и защитой, особенно вне родных стен. Несмотря на то что обе команды умеют забивать, ключевым фактором станет надeжность обороны «Калуги». Мы ожидаем результативную игру, но с преимуществом хозяев. Прогноз: победа «Калуги» со счeтом 2:1.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Калуги» – коэффициент 6.50
- Индивидуальный тотал «Калуги» больше 1.5 – коэффициент 2.05
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.72