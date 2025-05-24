В воскресенье, 25 мая, в рамках 15-го тура Второй лиги А на стадионе в Калуге состоится интересная встреча между местной «Калугой» и командой «Форте». Обе команды далеки от лидирующих позиций, но продолжают борьбу за укрепление в середине таблицы. «Калуга» демонстрирует солидную форму в атаке и стабильную игру дома, тогда как «Форте» переживает спад и не может выиграть уже три матча подряд.

«Калуга»

Калужане находятся на 6-м месте с 19 очками. Команда отличается стабильной результативностью: в последних девяти турах она обязательно забивала. В последних пяти матчах на счету «Калуги» 8 голов (в среднем 1.60 за игру), при этом оборона выглядит достаточно уверенно – 5 пропущенных мячей за тот же отрезок. Победа над «Авангардом Курск» в последнем туре (2:0) лишь укрепила уверенность в силах команды. Дома клуб показывает цепкий футбол с хорошей реализацией, что делает его фаворитом в грядущей встрече.

«Форте»

Клуб из Таганрога располагается на 9-й строчке с 13 очками и испытывает определeнные трудности. Последняя победа была зафиксирована ещe 3 мая, после чего команда набрала лишь одно очко за три тура. В пяти последних матчах «Форте» забил 7 голов, однако при этом пропустил 9, что говорит о серьeзных проблемах в обороне. Средняя результативность – 1.40 гола за игру, но оборонительные провалы (1.80 пропущенных) делают команду уязвимой особенно в гостевых встречах.

Факты о командах

Калуга

Забивает в 9 матчах подряд

Средняя результативность – 1.60 гола за игру

Пропускает в среднем 1.00 за матч

Уверенно играет на выезде и дома, но особенно стабильно на своeм поле

В последнем матче обыграла «Авангард» 2:0

Форте

Не побеждает в 3 матчах подряд

Средняя результативность – 1.40 гола за игру

Пропускает в среднем 1.80 за матч

Проблемы в защите особенно выражены на выезде

Сыграла вничью с «Иртышом» (0:0), но до этого пропускала минимум дважды

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 1 Забитых мячей 0 1 В среднем за матч 0 1:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 0:1 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур Форте 0 : 1 Калуга

Прогноз на матч «Калуга» – «Форте»

Исходя из текущей формы, «Калуга» подходит к игре в роли фаворита. Команда демонстрирует сбалансированную игру, стабильно забивает, а еe оборона справляется с задачами на своeм поле. У «Форте» напротив – проблемы с результатом и защитой, особенно вне родных стен. Несмотря на то что обе команды умеют забивать, ключевым фактором станет надeжность обороны «Калуги». Мы ожидаем результативную игру, но с преимуществом хозяев. Прогноз: победа «Калуги» со счeтом 2:1.

Рекомендованные ставки: