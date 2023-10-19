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Определились все участники 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России

19 октября 2023, 22:13

Завершилась стадия 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

В следующий раунд турнира пробились «СКА-Хабаровск», «Динамо» (Владивосток), «Волгарь», «Форте», «Химки», «Черноморец» (Новороссийск), «Акрон», «Родина».

По итогам жеребьевки будут составлены четыре пары. Их победители выйдут в первый этап 1/4 финала Пути регионов, где сыграют с командами, финишировавшими на третьих местах в своих группах Пути РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Кубка России
Россия. Кубок СКА-Хабаровск Динамо Вл Волгарь Форте Химки Черноморец Акрон Родина
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