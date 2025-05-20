21 мая в рамках 14-го тура Второй лиги А «Форте» сыграет на своeм поле против «Иртыша». Обе команды демонстрируют атакующий настрой, но при этом допускают регулярные ошибки в обороне. «Форте» забивает в четырeх матчах подряд, но при этом пропускает в каждом втором матче больше одного гола. «Иртыш» идeт выше в таблице и показывает более сбалансированный футбол, но также не без сбоев в защите. Матч обещает быть живым и результативным, с шансами обеих команд на взятие ворот.

«Форте»

Команда занимает 9-е место и показывает нестабильные результаты. В последних пяти турах одержана всего одна победа, и при этом пропущено 10 голов – в среднем 2.0 за матч. Однако в атаке команда выглядит вполне убедительно: 7 мячей за пять туров и серия из четырeх игр с забитыми голами.

Домашние матчи для «Форте» не всегда приносят очки, но почти всегда сопровождаются голами. Команда активно использует быстрые фланги и нередко вскрывает оборону соперника за счeт индивидуальных действий. Основной проблемой остаeтся линия обороны – против мобильных атакующих соперников она часто теряет плотность и позицию.

«Иртыш»

Гости из Омска подходят к матчу на четвeртом месте и имеют 12 очков, как и «Форте», но провели меньше игр. За последние пять туров команда забила 6 голов (в среднем 1.2) и пропустила 5 (1.0 в среднем). «Иртыш» демонстрирует организованную игру и способен навязать давление как в позиционной атаке, так и в переходах.

Последние две победы над «Калугой» и «Динамо-2» подтвердили, что команда способна обыгрывать соперников разного стиля. Тем не менее, оборона также не без изъянов: в четырeх матчах подряд команда не смогла сохранить ворота в неприкосновенности. При этом «Иртыш» часто доводит атаки до ударов и использует ошибки соперника у своих ворот.

Факты о командах:

«Форте»

Забивает в 4 матчах подряд.

В среднем 1.4 гола за игру в атаке, 2.0 – в защите (последние 5 матчей).

Пропускает в 6 из 8 последних матчей.

Победа только в 2 из 7 последних игр.

«Иртыш»

Пропускает в 4 матчах подряд.

В среднем 1.2 гола за матч в атаке, 1.0 – в защите.

2 победы подряд с общим счeтом 4:2.

Победы в 3 из 5 последних игр.

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 0 Забитых мячей 0 0 В среднем за матч 0 Крупнейшая победа Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур Иртыш 0 : 0 Форте

Прогноз на матч «Форте» – «Иртыш»

Обе команды склонны к атакующей игре и при этом допускают частые ошибки в обороне. «Форте» активен дома, но нестабилен у своих ворот. «Иртыш» прибавил в последнем отрезке, но и он не лишeн слабых мест в защите. Вероятен сценарий с обменом голами и преимуществом гостей, особенно во втором тайме.Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Иртыша».

Рекомендованные ставки: