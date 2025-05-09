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Прогноз на точный счет матча «Форте» – «Текстильщик»: Вторая лига А, 10 мая 2025

09 мая 2025 10:48
Форте - Текстильщик
10 мая 2025, суббота 16:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
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6.0
Точный счет 0:2 в пользу «Текстильщика»
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10 мая в рамках 12-го тура Второй лиги А встретятся «Форте» и лидер чемпионата – «Текстильщик». Матч пройдeт на стадионе команды из Таганрога. «Форте» отчаянно борется за выход из середины таблицы, тогда как «Текстильщик» уверенно возглавляет турнирную гонку. Ожидается упорная встреча, в которой хозяева попытаются воспользоваться преимуществом родного поля, но гости выглядят гораздо стабильнее в атаке и обороне.

«Форте»

Команда занимает 9-е место после 11 туров, имея 12 очков. В последних 5 матчах «Форте» смог забить всего 4 мяча (0.80 гола за игру), что демонстрирует трудности в атаке. При этом команда пропустила 6 голов за тот же период (1.20 гола в среднем за игру), что указывает на проблемы в защите. Однако стоит отметить победу над «Динамо Владивосток» в крайнем туре (1:0), что стало важным психологическим результатом. Дома «Форте» играет нестабильно, часто теряя очки даже против соперников из нижней части таблицы.

«Текстильщик»

Лидер чемпионата с 28 очками после 11 матчей демонстрирует уверенную игру как в атаке, так и в защите. За последние 5 матчей команда забила 9 голов (в среднем 1.80 гола за игру) и пропустила лишь 4 (0.80 гола в среднем). «Текстильщик» регулярно добивается результата: выиграл 4 из последних 5 матчей, включая уверенную победу над «Иртышем» (2:0). Команда умеет навязывать свой стиль игры и показывает отличную реализацию голевых моментов.

Факты о командах:

«Форте»

  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 матчей).
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.
  • Победа в 2 из последних 5 матчей.
  • Трудности в атаке – менее 1 гола за игру.

«Текстильщик»

  • Забивает в среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей).
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Победы в 4 из последних 5 матчей.
  • Лидер чемпионата с надeжной обороной.

Личные встречи
25% (1)
0% (0)
75% (3)
3
Забитых мячей
11
0.75
В среднем за матч
2.75
1:0
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  5:0
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Форте
1 : 2
10.05.2025
Текстильщик
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Текстильщик
5 : 0
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27.08.2023
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Прогноз на матч «Форте» – «Текстильщик»

Судя по текущей форме, «Текстильщик» является явным фаворитом встречи. Команда уверенно действует в атаке и умеет закрывать игру после забитого гола. У «Форте» не хватает стабильности, особенно против сильных соперников, и команда редко забивает более одного мяча за матч. При этом оборона хозяев даeт сбои, что повышает шансы гостей на результативный исход. Сценарий встречи предполагает контроль со стороны «Текстильщика» и победу с разницей в один-два мяча.

Прогноз на точный счет: 2:0 в пользу «Текстильщика».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 0:2 в пользу «Текстильщика» – коэффициент 6.00
  • Победа «Текстильщика» – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Текстильщика» больше 1.5 – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70

6.0
Точный счет 0:2 в пользу «Текстильщика»
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Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Текстильщик Форте
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