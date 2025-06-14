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Прогноз на точный счёт матча «Муром» – «Форте»: Вторая лига А, 15 июня 2025

14 июня 2025 11:50
Муром - Форте
15 июн. 2025, воскресенье 13:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
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6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Мурома»
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15 июня в рамках 18-го тура Второй лиги А «Муром» на своeм поле примет «Форте». Обе команды располагаются в нижней части таблицы и находятся в поиске стабильности. «Муром» имеет в активе 13 очков, «Форте» – 14. Обе команды демонстрируют неплохую реализацию, но страдают от нестабильной обороны. На фоне последних результатов встреча обещает быть результативной.

«Муром»

Коллектив из Владимирской области явно набрал форму: две победы в последних трeх матчах и 8 голов за 5 туров. Особенно радует эффективность атаки: команда стабильно забивает – в 4 турах подряд. Последняя победа над «Иртышом» (2:0) показала, что команда способна не только забивать, но и сохранять ворота в неприкосновенности. Однако на своeм поле «Муром» по-прежнему неубедителен – три домашних поражения подряд. Оборона нестабильна, но заметен прогресс в игре в центре поля и атакующих связках.

«Форте»

У коллектива из Таганрога кризис – уже 6 матчей подряд без побед, из них 4 поражения. В пяти последних турах команда пропустила 12 мячей, при этом забив всего 6. Особенно проблемной выглядит оборона, которая в трeх последних матчах неизменно пропускает. Несмотря на неудачи, «Форте» не теряет атакующий настрой и способен огрызаться, что показали ничья с «Сибирью» (2:2) и напряжeнная игра против «Динамо Киров» (2:3). Однако в целом уровень игры в обороне оставляет серьeзные вопросы.

Факты о командах:

«Муром»

  • Забивает в 4 последних матчах
  • В среднем 1.60 гола за матч в последних 5 играх
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за матч
  • Три поражения подряд дома

«Форте»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах
  • В последних 5 играх: 6 голов забито, 12 пропущено
  • В среднем 2.40 пропущенных мяча за игру
  • Пропускает в 3 последних матчах подряд

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
0
Забитых мячей
0
0
В среднем за матч
0
Крупнейшая победа
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Форте
0 : 0
01.03.2025
Муром

Прогноз на матч «Муром» – «Форте»

Обе команды нестабильны в обороне, но демонстрируют приличный атакующий потенциал. «Муром» выглядит предпочтительнее благодаря недавним победам и более высокой результативности. «Форте» продолжает терять очки и пропускать в каждом матче. Несмотря на домашние проблемы, «Муром» имеет все шансы прервать неудачную серию перед своими болельщиками. Ожидаем обмен голами и минимальную победу хозяев.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Мурома».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Мурома» – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
  • Победа «Мурома» – коэффициент 2.45
  • Индивидуальный тотал «Мурома» больше 1.5 – коэффициент 2.10

6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Мурома»
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Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Форте Муром
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