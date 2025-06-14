15 июня в рамках 18-го тура Второй лиги А «Муром» на своeм поле примет «Форте». Обе команды располагаются в нижней части таблицы и находятся в поиске стабильности. «Муром» имеет в активе 13 очков, «Форте» – 14. Обе команды демонстрируют неплохую реализацию, но страдают от нестабильной обороны. На фоне последних результатов встреча обещает быть результативной.
«Муром»
Коллектив из Владимирской области явно набрал форму: две победы в последних трeх матчах и 8 голов за 5 туров. Особенно радует эффективность атаки: команда стабильно забивает – в 4 турах подряд. Последняя победа над «Иртышом» (2:0) показала, что команда способна не только забивать, но и сохранять ворота в неприкосновенности. Однако на своeм поле «Муром» по-прежнему неубедителен – три домашних поражения подряд. Оборона нестабильна, но заметен прогресс в игре в центре поля и атакующих связках.
«Форте»
У коллектива из Таганрога кризис – уже 6 матчей подряд без побед, из них 4 поражения. В пяти последних турах команда пропустила 12 мячей, при этом забив всего 6. Особенно проблемной выглядит оборона, которая в трeх последних матчах неизменно пропускает. Несмотря на неудачи, «Форте» не теряет атакующий настрой и способен огрызаться, что показали ничья с «Сибирью» (2:2) и напряжeнная игра против «Динамо Киров» (2:3). Однако в целом уровень игры в обороне оставляет серьeзные вопросы.
Факты о командах:
«Муром»
- Забивает в 4 последних матчах
- В среднем 1.60 гола за матч в последних 5 играх
- Пропускает в среднем 1.20 гола за матч
- Три поражения подряд дома
«Форте»
- Не выигрывает в 6 последних матчах
- В последних 5 играх: 6 голов забито, 12 пропущено
- В среднем 2.40 пропущенных мяча за игру
- Пропускает в 3 последних матчах подряд
Прогноз на матч «Муром» – «Форте»
Обе команды нестабильны в обороне, но демонстрируют приличный атакующий потенциал. «Муром» выглядит предпочтительнее благодаря недавним победам и более высокой результативности. «Форте» продолжает терять очки и пропускать в каждом матче. Несмотря на домашние проблемы, «Муром» имеет все шансы прервать неудачную серию перед своими болельщиками. Ожидаем обмен голами и минимальную победу хозяев.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Мурома».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Мурома» – коэффициент 6.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Победа «Мурома» – коэффициент 2.45
- Индивидуальный тотал «Мурома» больше 1.5 – коэффициент 2.10