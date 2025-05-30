Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Клубный ЧМ АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счёт матча «Сибирь» – «Форте»: Вторая лига А, 31 мая 2025

30 мая 2025 12:25
Сибирь - Форте
31 мая 2025, суббота 13:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Перейти в онлайн матча
6.00
Точный счёт 2:0 в пользу «Сибири»
Сделать ставку

Матч 16-го тура Второй лиги А между «Сибирью» и «Форте» пройдeт 31 мая и обещает быть интересным с турнирной точки зрения. «Сибирь» уверенно идeт в верхней части таблицы и сохраняет хорошие шансы на борьбу за повышение. «Форте» же напротив – буксует в зоне середняков и пытается прервать серию неудач. Команды находятся на разных полюсах по форме и результатам, что формирует определeнные ожидания от встречи.

«Сибирь»

Команда из Новосибирска занимает 2 место после 15 туров, набрав 28 очков. Последний матч против «Иртыша» завершился уверенной победой 4:0, которая позволила «Сибири» выйти на пик формы после двух поражений подряд. В пяти последних встречах команда забила 7 мячей (в среднем 1.4 за игру) и пропустила 6 (1.2 в среднем). Особенно мощно коллектив смотрится на своeм поле, где демонстрирует агрессивный и вертикальный футбол. Защитная линия иногда даeт сбои, но в целом команда играет собранно, особенно против соперников из нижней части таблицы.

«Форте»

После неплохого старта клуб из Таганрога угодил в затяжной спад. Уже четыре матча подряд без побед, а оборона выглядит уязвимой: в последних пяти турах команда пропустила 9 голов (в среднем 1.8 за игру), а забила лишь 4 (0.8). Последняя победа пришлась на начало мая, и с тех пор игра в атаке практически не клеится. Проблемы с реализацией, нехватка креативных решений в середине поля и частые позиционные ошибки в защите стали отличительной чертой последних матчей. На выезде «Форте» испытывает особые трудности, что делает задачу по набору очков крайне сложной.

Факты о командах:

«Сибирь»

  • Занимает 2 место, 28 очков
  • Победа 4:0 в последнем туре
  • В среднем 1.4 гола за матч
  • Пропускает в среднем 1.2 гола за игру

«Форте»

  • 9 место, 13 очков
  • Без побед в 4 матчах
  • В среднем 0.8 гола за игру
  • Пропускает 1.8 за матч

Личные встречи
67% (2)
0% (0)
33% (1)
3
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
0.33
2:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  0:2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Форте
0 : 2
16.04.2025
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Форте
1 : 0
23.09.2023
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур
Сибирь
1 : 0
29.07.2023
Форте

Прогноз на матч «Сибирь» – «Форте»

С учeтом турнирной мотивации, домашнего фактора и последних результатов, «Сибирь» имеет все шансы уверенно взять три очка. «Форте» нестабилен в обороне, а атака не впечатляет. Вполне ожидаемо, что хозяева будут доминировать и постараются решить исход встречи ещe в первом тайме. Вероятен сценарий с сухой победой фаворита.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Сибири»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Сибири» – коэффициент 6.00
  • Победа «Сибири» с форой (-1) – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Сибири» больше 1.5 – коэффициент 1.85
  • Победа «Сибири» в матче – коэффициент 1.60

6.00
Точный счёт 2:0 в пользу «Сибири»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Форте Сибирь
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 1
6.00
Товарищеские матчи. Сборные
Малайзия - Кабо-Верде
Точный счёт 1:1
Матч завершен
1 : 4
7.00
Лига конференций, Финал
Бетис - Челси
Точный счёт 1:1
Матч завершен
2 : 1
7.20
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия - Гана
Точный счёт 1:1
Матч завершен
1 : 2
7.00
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Сочи - Пари НН
Точный счёт 2:1 в пользу «Сочи»
Матч завершен
1 : 0
6.80
Товарищеские матчи. Сборные
Оман - Ливан
Точный счёт 0:1 в пользу Ливана
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 