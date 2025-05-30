Матч 16-го тура Второй лиги А между «Сибирью» и «Форте» пройдeт 31 мая и обещает быть интересным с турнирной точки зрения. «Сибирь» уверенно идeт в верхней части таблицы и сохраняет хорошие шансы на борьбу за повышение. «Форте» же напротив – буксует в зоне середняков и пытается прервать серию неудач. Команды находятся на разных полюсах по форме и результатам, что формирует определeнные ожидания от встречи.

«Сибирь»

Команда из Новосибирска занимает 2 место после 15 туров, набрав 28 очков. Последний матч против «Иртыша» завершился уверенной победой 4:0, которая позволила «Сибири» выйти на пик формы после двух поражений подряд. В пяти последних встречах команда забила 7 мячей (в среднем 1.4 за игру) и пропустила 6 (1.2 в среднем). Особенно мощно коллектив смотрится на своeм поле, где демонстрирует агрессивный и вертикальный футбол. Защитная линия иногда даeт сбои, но в целом команда играет собранно, особенно против соперников из нижней части таблицы.

«Форте»

После неплохого старта клуб из Таганрога угодил в затяжной спад. Уже четыре матча подряд без побед, а оборона выглядит уязвимой: в последних пяти турах команда пропустила 9 голов (в среднем 1.8 за игру), а забила лишь 4 (0.8). Последняя победа пришлась на начало мая, и с тех пор игра в атаке практически не клеится. Проблемы с реализацией, нехватка креативных решений в середине поля и частые позиционные ошибки в защите стали отличительной чертой последних матчей. На выезде «Форте» испытывает особые трудности, что делает задачу по набору очков крайне сложной.

Факты о командах:

«Сибирь»

Занимает 2 место, 28 очков

Победа 4:0 в последнем туре

В среднем 1.4 гола за матч

Пропускает в среднем 1.2 гола за игру

«Форте»

9 место, 13 очков

Без побед в 4 матчах

В среднем 0.8 гола за игру

Пропускает 1.8 за матч

Личные встречи 67% (2) 0% (0) 33% (1) 3 Забитых мячей 1 1 В среднем за матч 0.33 2:0 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 0:2 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур Форте 0 : 2 Сибирь Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур Форте 1 : 0 Сибирь Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур Сибирь 1 : 0 Форте

Прогноз на матч «Сибирь» – «Форте»

С учeтом турнирной мотивации, домашнего фактора и последних результатов, «Сибирь» имеет все шансы уверенно взять три очка. «Форте» нестабилен в обороне, а атака не впечатляет. Вполне ожидаемо, что хозяева будут доминировать и постараются решить исход встречи ещe в первом тайме. Вероятен сценарий с сухой победой фаворита.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Сибири»

Рекомендованные ставки: