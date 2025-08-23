24 августа в рамках шестого тура Второй лиги А состоится матч в Калуге, где лидер турнира примет «Динамо Владивосток». Обе команды демонстрируют конкурентоспособный футбол, но подходят к встрече с разной динамикой: хозяева уверенно возглавляют таблицу, а гости после неудачного старта набрали ход и поднимаются в верхнюю часть.

«Калуга»

Хозяева начали сезон уверенно и заслуженно занимают первую строчку. «Калуга» не проигрывает четыре тура подряд, трижды за это время одержав победу. Команда отличается стабильностью в атаке – голы были забиты во всех шести матчах сезона. В последних пяти играх калужане забили пять мячей и пропустили три, а средние показатели – 1.00 забитого и 0.60 пропущенного гола за матч – подчеркивают их сбалансированность.

Важной особенностью является умение «Калуги» закрывать матчи: даже минимальное преимущество команда умеет удерживать, что подтверждают победы над «Авангардом» (2:1) и «Родиной-2» (1:0). При этом оборона действует надежно, особенно на своем поле.

«Динамо Владивосток»

Гости после неудачных стартовых туров постепенно набирают форму. Команда выиграла два последних матча в чемпионате, разгромив «Авангард» (4:0) и обыграв «Торпедо Миасс» (2:0). В последних пяти играх «Динамо» забило семь голов и пропустило шесть, что отражает их атакующую направленность и некоторую нестабильность в обороне.

В среднем «Динамо Владивосток» забивает 1.40 и пропускает 1.20 гола за игру. Это позволяет рассчитывать на результативность, но также указывает на то, что команда часто оставляет сопернику пространство для моментов. В выездных матчах владивостокцы пока нестабильны, и именно это может стать фактором в противостоянии с лидером.

Факты о командах

«Калуга»

Не проигрывает 4 матча подряд

В среднем: 1.00 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Лидер турнира – 10 очков после 5 туров

Забивает в 6 матчах подряд

«Динамо Владивосток»

Победы в 2 последних матчах чемпионата

В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 4 из 5 последних игр

6 очков после 5 туров – 4-е место

Прогноз на матч «Калуга» – «Динамо Владивосток»

Встреча обещает быть напряженной. «Калуга» выглядит фаворитом благодаря стабильной обороне и лидерству в таблице, но «Динамо Владивосток» находится в подъеме и вполне может навязать борьбу. Вероятнее всего, хозяева сумеют использовать фактор домашнего поля и за счет более надежной защиты возьмут три очка. При этом матч может получиться закрытым: «Калуга» редко играет на высокие тоталы, а гости будут осторожны против лидера.

Рекомендованные ставки: