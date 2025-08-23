Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Калуга» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 2.05

23 августа 2025 8:07
Калуга - Динамо Вл
24 авг. 2025, воскресенье 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 6 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Победа «Калуги»
Сделать ставку

24 августа в рамках шестого тура Второй лиги А состоится матч в Калуге, где лидер турнира примет «Динамо Владивосток». Обе команды демонстрируют конкурентоспособный футбол, но подходят к встрече с разной динамикой: хозяева уверенно возглавляют таблицу, а гости после неудачного старта набрали ход и поднимаются в верхнюю часть.

«Калуга»

Хозяева начали сезон уверенно и заслуженно занимают первую строчку. «Калуга» не проигрывает четыре тура подряд, трижды за это время одержав победу. Команда отличается стабильностью в атаке – голы были забиты во всех шести матчах сезона. В последних пяти играх калужане забили пять мячей и пропустили три, а средние показатели – 1.00 забитого и 0.60 пропущенного гола за матч – подчеркивают их сбалансированность.

Важной особенностью является умение «Калуги» закрывать матчи: даже минимальное преимущество команда умеет удерживать, что подтверждают победы над «Авангардом» (2:1) и «Родиной-2» (1:0). При этом оборона действует надежно, особенно на своем поле.

«Динамо Владивосток»

Гости после неудачных стартовых туров постепенно набирают форму. Команда выиграла два последних матча в чемпионате, разгромив «Авангард» (4:0) и обыграв «Торпедо Миасс» (2:0). В последних пяти играх «Динамо» забило семь голов и пропустило шесть, что отражает их атакующую направленность и некоторую нестабильность в обороне.

В среднем «Динамо Владивосток» забивает 1.40 и пропускает 1.20 гола за игру. Это позволяет рассчитывать на результативность, но также указывает на то, что команда часто оставляет сопернику пространство для моментов. В выездных матчах владивостокцы пока нестабильны, и именно это может стать фактором в противостоянии с лидером.

Факты о командах

«Калуга»

  • Не проигрывает 4 матча подряд
  • В среднем: 1.00 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Лидер турнира – 10 очков после 5 туров
  • Забивает в 6 матчах подряд

«Динамо Владивосток»

  • Победы в 2 последних матчах чемпионата
  • В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 4 из 5 последних игр
  • 6 очков после 5 туров – 4-е место

Личные встречи
29% (2)
57% (4)
14% (1)
7
Забитых мячей
7
1
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Вл
1 : 1
31.05.2025
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Калуга
2 : 2
16.04.2025
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Калуга
2 : 1
09.09.2023
Динамо Вл
Россия. Вторая лига. Группа 3, 17 тур
Калуга
1 : 0
20.10.2022
Динамо Вл
Россия. Вторая лига. Группа 3, 6 тур
Динамо Вл
1 : 1
13.08.2022
Калуга
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 17 тур
Динамо Вл
0 : 0
19.10.2021
Калуга
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 5 тур
Калуга
0 : 2
15.08.2021
Динамо Вл
Показать все

Прогноз на матч «Калуга» – «Динамо Владивосток»

Встреча обещает быть напряженной. «Калуга» выглядит фаворитом благодаря стабильной обороне и лидерству в таблице, но «Динамо Владивосток» находится в подъеме и вполне может навязать борьбу. Вероятнее всего, хозяева сумеют использовать фактор домашнего поля и за счет более надежной защиты возьмут три очка. При этом матч может получиться закрытым: «Калуга» редко играет на высокие тоталы, а гости будут осторожны против лидера.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Калуги» – коэффициент 2.05
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – нет – коэффициент 1.80

2.05
Победа «Калуги»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Динамо Вл Калуга
Другие прогнозы
23.08.2025
16:00
1.70
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Елимай - Кызыл-Жар
Победа «Елимай»
23.08.2025
16:00
1.55
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Тобол - Туран
Победа «Тобола»
23.08.2025
16:15
5.50
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит - Динамо Мх
Победа «Зенита» со счетом 2:0
23.08.2025
16:30
1.74
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт - Вердер
Победа «Айнтрахта»
23.08.2025
16:30
1.95
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион - Штутгарт
Победа «Штутгарта»
23.08.2025
16:30
1.77
Германия. Бундеслига, 1 тур
Байер - Хоффенхайм
Тотал матча больше 3 голов
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 