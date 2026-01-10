Матч 19-го тура Ла Лиги пройдет в Мадриде, где «Райо Вальекано» примет прямого конкурента по нижней части таблицы – «Мальорку». Обе команды находятся в опасной зоне рядом с вылетом, поэтому очная встреча приобретает принципиальное значение. Турнирная плотность высокая, и потеря очков может заметно осложнить положение любой из сторон.
«Райо Вальекано»
Хозяева переживают затяжной кризис результатов. «Райо Вальекано» не побеждает уже восемь туров подряд, однако в атаке команда остается относительно стабильной. В последних пяти матчах чемпионата мадридцы забили 7 мячей, в среднем создавая 1.40 гола за игру. При этом оборона допускает ошибки: 6 пропущенных мячей за тот же отрезок и регулярные проблемы при позиционной защите. Даже при отсутствии побед «Райо Вальекано» часто цепляется за результат, что подтверждается серией ничьих.
«Мальорка»
«Мальорка» подходит к матчу в схожем турнирном положении, но с более сбалансированными показателями. Команда стабильно забивает в последних турах и отличалась в трех матчах подряд. В то же время оборона также не выглядит надежной – 5 пропущенных мячей за последние пять игр. Важный фактор – история очных встреч: «Мальорка» не проигрывает «Райо Вальекано» в семи последних матчах, регулярно находя возможности для взятия ворот.
Факты о командах
«Райо Вальекано»
- Не выигрывает в 8 последних матчах Ла Лиги
- Забивает в среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в 3 последних матчах подряд
- Набрал 19 очков после 18 туров
«Мальорка»
- Не проигрывает «Райо Вальекано» в 7 последних очных матчах
- Забивает в 3 матчах Ла Лиги подряд
- Пропускает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)
- Забивает «Райо Вальекано» в 6 из 8 последних очных встреч
Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Мальорка»
С учетом формы команд и характера очных встреч матч обещает быть напряженным и осторожным. Обе стороны нуждаются в очках и вряд ли пойдут на излишний риск с первых минут. При этом «Мальорка» исторически успешно играет против «Райо Вальекано», а текущие показатели гостей выглядят чуть стабильнее.
Рекомендованные ставки:
- Двойной шанс «Мальорка» (X2) – коэффициент 1.93
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85