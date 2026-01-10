Матч 19-го тура Ла Лиги пройдет в Мадриде, где «Райо Вальекано» примет прямого конкурента по нижней части таблицы – «Мальорку». Обе команды находятся в опасной зоне рядом с вылетом, поэтому очная встреча приобретает принципиальное значение. Турнирная плотность высокая, и потеря очков может заметно осложнить положение любой из сторон.

«Райо Вальекано»

Хозяева переживают затяжной кризис результатов. «Райо Вальекано» не побеждает уже восемь туров подряд, однако в атаке команда остается относительно стабильной. В последних пяти матчах чемпионата мадридцы забили 7 мячей, в среднем создавая 1.40 гола за игру. При этом оборона допускает ошибки: 6 пропущенных мячей за тот же отрезок и регулярные проблемы при позиционной защите. Даже при отсутствии побед «Райо Вальекано» часто цепляется за результат, что подтверждается серией ничьих.

«Мальорка»

«Мальорка» подходит к матчу в схожем турнирном положении, но с более сбалансированными показателями. Команда стабильно забивает в последних турах и отличалась в трех матчах подряд. В то же время оборона также не выглядит надежной – 5 пропущенных мячей за последние пять игр. Важный фактор – история очных встреч: «Мальорка» не проигрывает «Райо Вальекано» в семи последних матчах, регулярно находя возможности для взятия ворот.

Факты о командах

«Райо Вальекано»

Не выигрывает в 8 последних матчах Ла Лиги

Забивает в среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в 3 последних матчах подряд

Набрал 19 очков после 18 туров

«Мальорка»

Не проигрывает «Райо Вальекано» в 7 последних очных матчах

Забивает в 3 матчах Ла Лиги подряд

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает «Райо Вальекано» в 6 из 8 последних очных встреч

Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Мальорка»

С учетом формы команд и характера очных встреч матч обещает быть напряженным и осторожным. Обе стороны нуждаются в очках и вряд ли пойдут на излишний риск с первых минут. При этом «Мальорка» исторически успешно играет против «Райо Вальекано», а текущие показатели гостей выглядят чуть стабильнее.

Рекомендованные ставки: