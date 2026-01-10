Введите ваш ник на сайте
«Райо Вальекано» – «Мальорка»: прогноз и ставки на матч 11 января 2026 с коэффициентом 1.93

10 января 2026 8:15
Райо Вальекано - Мальорка
11 янв. 2026, воскресенье 16:00 | Испания. Примера, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.93
Двойной шанс «Мальорка» (X2)
Сделать ставку

Матч 19-го тура Ла Лиги пройдет в Мадриде, где «Райо Вальекано» примет прямого конкурента по нижней части таблицы – «Мальорку». Обе команды находятся в опасной зоне рядом с вылетом, поэтому очная встреча приобретает принципиальное значение. Турнирная плотность высокая, и потеря очков может заметно осложнить положение любой из сторон.

«Райо Вальекано»

Хозяева переживают затяжной кризис результатов. «Райо Вальекано» не побеждает уже восемь туров подряд, однако в атаке команда остается относительно стабильной. В последних пяти матчах чемпионата мадридцы забили 7 мячей, в среднем создавая 1.40 гола за игру. При этом оборона допускает ошибки: 6 пропущенных мячей за тот же отрезок и регулярные проблемы при позиционной защите. Даже при отсутствии побед «Райо Вальекано» часто цепляется за результат, что подтверждается серией ничьих.

«Мальорка»

«Мальорка» подходит к матчу в схожем турнирном положении, но с более сбалансированными показателями. Команда стабильно забивает в последних турах и отличалась в трех матчах подряд. В то же время оборона также не выглядит надежной – 5 пропущенных мячей за последние пять игр. Важный фактор – история очных встреч: «Мальорка» не проигрывает «Райо Вальекано» в семи последних матчах, регулярно находя возможности для взятия ворот.

Факты о командах

«Райо Вальекано»

  • Не выигрывает в 8 последних матчах Ла Лиги
  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 3 последних матчах подряд
  • Набрал 19 очков после 18 туров

«Мальорка»

  • Не проигрывает «Райо Вальекано» в 7 последних очных матчах
  • Забивает в 3 матчах Ла Лиги подряд
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает «Райо Вальекано» в 6 из 8 последних очных встреч

Личные встречи
33% (6)
17% (3)
50% (9)
18
Забитых мячей
23
1
В среднем за матч
1.28
3:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 19 тур
Райо Вальекано
2 : 1
11.01.2026
Мальорка
Испания. Примера, 38 тур
Райо Вальекано
0 : 0
24.05.2025
Мальорка
Испания. Примера, 10 тур
Мальорка
1 : 0
20.10.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 24 тур
Мальорка
2 : 1
11.02.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 8 тур
Райо Вальекано
2 : 2
30.09.2023
Мальорка
Испания. Примера, 38 тур
Мальорка
3 : 0
04.06.2023
Райо Вальекано
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
0 : 2
27.08.2022
Мальорка
Испания. Примера, 37 тур
Мальорка
2 : 1
15.05.2022
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1/4 финала
Райо Вальекано
1 : 0
02.02.2022
Мальорка
Испания. Примера, 14 тур
Райо Вальекано
3 : 1
22.11.2021
Мальорка
Испания. Сегунда, 25 тур
Мальорка
2 : 1
12.02.2017
Райо Вальекано
Испания. Сегунда, 4 тур
Райо Вальекано
1 : 0
11.09.2016
Мальорка
Испания. Примера, 32 тур
Мальорка
1 : 1
19.04.2013
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
2 : 0
24.11.2012
Мальорка
Испания. Примера, 20 тур
Мальорка
1 : 0
02.05.2012
Райо Вальекано
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
0 : 1
22.01.2012
Мальорка
Испания. Кубок, 1/8 финала
Мальорка
3 : 1
14.01.2010
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1/8 финала
Райо Вальекано
2 : 1
07.01.2010
Мальорка
Показать все

Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Мальорка»

С учетом формы команд и характера очных встреч матч обещает быть напряженным и осторожным. Обе стороны нуждаются в очках и вряд ли пойдут на излишний риск с первых минут. При этом «Мальорка» исторически успешно играет против «Райо Вальекано», а текущие показатели гостей выглядят чуть стабильнее.

Рекомендованные ставки:

  • Двойной шанс «Мальорка» (X2) – коэффициент 1.93
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.93
Двойной шанс «Мальорка» (X2)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Мальорка Райо Вальекано
Рекомендуем
