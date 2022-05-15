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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Райо Вальекано
Мальорка - Райо Вальекано: обзор матча 15 мая 2022
Мальорка
15.05.2022, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 37 тур
2 : 1
Завершен
Райо Вальекано
13'
В. Мурики
90+2'
Абдон
60'
П. Сисс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Райо Вальекано
ГОЛ! 2:1!
Абдон
Пас отдал
П. Маффео
90'
+2
88'
Замена
М. Силла
️️️️
Р. Фалькао
88'
Замена
М. Суарес
️️️️
О. Валентин
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
С. Севилья
85'
75'
Замена
К. Родригес
️️️️
П. Сисс
Замена
Абдон
️️️️
Анхель
74'
Замена
Т. Кубо
️️️️
Х. Коста
64'
Замена
Д. Родригес
️️️️
А. Санчес
64'
61'
Замена
С. Гвардиола
️️️️
Р. Нтека
61'
Замена
Бебе
️️️️
М. Эрнандес
60'
ГОЛ! 1:1!
П. Сисс
Пас отдал
А. Гарсия
Желтая карточка
В. Мурики
45'
ГОЛ! 1:0!
В. Мурики
Пас отдал
Х. Коста
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Мальорка
15
Серхио Рико
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
14
Дани Родригес
АП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Абдон
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
14
Алехандро Асенсио
ЛВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
3-2-3-2
1
Рейна
5
Оливан
24
Вальент
21
Раильо
24
Коста
24
Маффео
6
Санчес
6
Батталья
8
Севилья
9
Анхель
19
Мурики
3-2-2-2-1
1
Димитриевски
2
Эрнандес
15
Мараш
24
Катена
20
Баллиу
11
Гарсия
6
Сисс
23
Валентин
11
Нтека
18
Гарсия
9
Фалькао
6
Санчес
14
Родригес
14
Родригес
6
Санчес
8
Севилья
7
Кан Ин
7
Кан Ин
8
Севилья
24
Коста
14
Кубо
14
Кубо
24
Коста
9
Анхель
9
Абдон
9
Абдон
9
Анхель
23
Валентин
4
Суарес
4
Суарес
23
Валентин
6
Сисс
13
Родригес
13
Родригес
6
Сисс
2
Эрнандес
12
Бебе
12
Бебе
2
Эрнандес
11
Нтека
14
Гвардиола
14
Гвардиола
11
Нтека
9
Фалькао
14
Силла
14
Силла
9
Фалькао
Остались в запасе
Мальорка
Райо Вальекано
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
15
Серхио Рико
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Люка Зидан
ВР
14
Алехандро Асенсио
ЛВ
Остались в запасе
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
15
Серхио Рико
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Остались в запасе
13
Люка Зидан
ВР
14
Алехандро Асенсио
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Мальорка - Райо Вальекано
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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