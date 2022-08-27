Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Мальорка
Райо Вальекано - Мальорка: обзор матча 27 августа 2022
Райо Вальекано
27.08.2022, суббота, 20:30
Испания. Примера, 3 тур
0 : 2
Завершен
Мальорка
13'
В. Мурики
64'
Л. Кан Ин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Мальорка
87'
Замена
И. Руис де Галаррета
️️️️
Д. Родригес
86'
Замена
Абдон
️️️️
В. Мурики
Замена
Х. Анхель Посо
️️️️
О. Валентин
86'
79'
Желтая карточка
Х. Копете
Замена
Р. Нтека
️️️️
Р. Фалькао
78'
74'
Замена
Х. Льябрес
️️️️
Л. Кан Ин
73'
Желтая карточка
А. Санчес
67'
Замена
А. Санчес
️️️️
К. Гренье
Желтая карточка
О. Валентин
66'
64'
ГОЛ! 0:2!
Л. Кан Ин
62'
Желтая карточка
К. Гренье
Замена
С. Комесанья
️️️️
О. Трехо
57'
Замена
Бебе
️️️️
С. Санчес
57'
13'
ГОЛ! 0:1!
В. Мурики
Пас отдал
Д. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
14
Дани Родригес
АП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Райо Вальекано
30
Мигель Анхель Морро
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
28
Диего Мендес
ЦП
21
Пабло Муньос
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
11
Ранди Нтека
АП
10
Серхио Камельо
ЦФ
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
1
Пере Гарсия
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
19
Хави Льябрес
ЦП
30
Микель Льябрес
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
9
Абдон
ЦФ
3-3-3-1
1
Димитриевски
11
Гарсия
24
Катена
20
Баллиу
6
Сисс
23
Валентин
8
Лопес
18
Гарсия
8
Трехо
25
Санчес
9
Фалькао
3-2-2-2-1
1
Райкович
24
Вальент
21
Раильо
3
Копете
24
Маффео
24
Коста
19
Гренье
6
Батталья
14
Родригес
7
Кан Ин
19
Мурики
8
Трехо
14
Комесанья
14
Комесанья
8
Трехо
23
Валентин
14
Посо
14
Посо
23
Валентин
9
Фалькао
11
Нтека
11
Нтека
9
Фалькао
25
Санчес
12
Бебе
12
Бебе
25
Санчес
7
Кан Ин
19
Льябрес
19
Льябрес
7
Кан Ин
14
Родригес
16
Руис де Галаррета
16
Руис де Галаррета
14
Родригес
19
Гренье
6
Санчес
6
Санчес
19
Гренье
19
Мурики
9
Абдон
9
Абдон
19
Мурики
Остались в запасе
Райо Вальекано
Мальорка
4
Марио Суарес
ЦЗ
30
Мигель Анхель Морро
ВР
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
28
Диего Мендес
ЦП
21
Пабло Муньос
ЦП
10
Серхио Камельо
ЦФ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
13
Лео Роман
ВР
1
Пере Гарсия
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
30
Микель Льябрес
ЦП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
30
Мигель Анхель Морро
ВР
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
28
Диего Мендес
ЦП
21
Пабло Муньос
ЦП
10
Серхио Камельо
ЦФ
Остались в запасе
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
13
Лео Роман
ВР
1
Пере Гарсия
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
30
Микель Льябрес
ЦП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Райо Вальекано - Мальорка
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
Новости команд
Все
Райо Вальекано
Мальорка
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+