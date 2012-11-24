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Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Мальорка
Райо Вальекано - Мальорка: обзор матча 24 ноября 2012
Райо Вальекано
24.11.2012, суббота, 19:00
Испания. Примера, 13 тур
2 : 0
Завершен
Мальорка
87'
Л. Баптистао
90'
А. Делибашич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Мальорка
ГОЛ! 2:0!
А. Делибашич
Пас отдал
Л. Баптистао
90'
ГОЛ! 1:0!
Л. Баптистао
Пас отдал
Н. Мартинес
87'
86'
Замена
А. Альфаро
️️️️
Т. Пина
83'
Желтая карточка
Х. Наварро
Замена
А. Делибашич
️️️️
А. Домингес
79'
76'
Замена
Х. Наварро
️️️️
М. Перейра
71'
Желтая карточка
Т. Пина
66'
Замена
Х. Арисменди
️️️️
Д. Дос Сантос
Замена
М. Лабака
️️️️
Родри
58'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Х. Карлос
51'
Желтая карточка
Л. Баптистао
38'
Желтая карточка
Х. Фуэго
31'
4'
Желтая карточка
Т. Хемед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
80
Родри
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
10
Пити
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
17
Мануэль Арана
ПВ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
39
Карлос Де Диос Кристето
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
4-5-1
1
Кобеньо
22
Мартинес
2
Тито
80
Родри
5
Амат
11
Хосе Карлос
10
Домингес
10
Пити
10
Трасоррас
18
Фуэго
12
Баптистао
4-2-4
13
Ават
14
Жеромел
3
Фонтас
6
Бигас
4
Консейсао
17
Пина
7
Перейра
11
Касадесус
10
Дос Сантос
10
Нсуе
10
Хемед
80
Родри
4
Лабака
4
Лабака
80
Родри
11
Хосе Карлос
20
Васкес
20
Васкес
11
Хосе Карлос
10
Домингес
23
Делибашич
23
Делибашич
10
Домингес
7
Перейра
23
Наварро
23
Наварро
7
Перейра
17
Пина
20
Альфаро
20
Альфаро
17
Пина
10
Дос Сантос
14
Арисменди
14
Арисменди
10
Дос Сантос
Остались в запасе
Райо Вальекано
Мальорка
23
Рубен
ВР
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Мануэль Арана
ПВ
7
Ласс Бангура
ЦФ
39
Карлос Де Диос Кристето
ЦП
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Мануэль Арана
ПВ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Остались в запасе
39
Карлос Де Диос Кристето
ЦП
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Райо Вальекано - Мальорка
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 8 тур
Жирона
0 : 0
04.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Вальекас
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