Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Мальорка
Райо Вальекано - Мальорка: обзор матча 30 сентября 2023
Райо Вальекано
30.09.2023, суббота, 17:15
Испания. Примера, 8 тур
2 : 2
Завершен
Мальорка
4'
А. Гарсия
90+12'
Р. Фалькао (П)
44'
В. Мурики
59'
А. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Мальорка
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Р. Фалькао
90'
+12
90'
+7
Желтая карточка
А. Ндиайе
90'
+4
Желтая карточка
Д. Гонсалес
Желтая карточка
Р. де Томас
90'
+3
85'
Замена
М. Морланес
️️️️
С. Дардер
83'
Желтая карточка
С. Дардер
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Л. Эспино
80'
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
А. Эрнандес
71'
64'
Замена
А. Ндиайе
️️️️
Абдон
64'
Замена
О. Маскарель
️️️️
А. Санчес
Замена
О. Трехо
️️️️
К. Перес
60'
Замена
О. Валентин
️️️️
У. Лопес
60'
Замена
Р. де Томас
️️️️
С. Камельо
60'
59'
ГОЛ! 1:2!
А. Санчес
Пас отдал
С. Дардер
44'
ГОЛ! 1:1!
В. Мурики
Пас отдал
Абдон
Желтая карточка
У. Лопес
43'
12'
Замена
А. Латорре
️️️️
Х. Коста
ГОЛ! 1:0!
А. Гарсия
Пас отдал
С. Камельо
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
7
Иси Палазон
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Дани Родригес
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
28
Диего Мендес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
8
Оскар Трехо
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
11
Miguelito
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
19
Хави Льябрес
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
4-3-2-1
1
Димитриевски
18
Эспино
15
Эрнандес
24
Лежен
20
Баллиу
8
Лопес
6
Сисс
71
Перес
18
Гарсия
7
Палазон
10
Камельо
4-1-2-1-2
1
Райкович
20
Гонсалес
24
Вальент
22
Настасич
24
Коста
11
Кошта
6
Санчес
10
Дардер
14
Родригес
9
Абдон
19
Мурики
8
Лопес
23
Валентин
23
Валентин
8
Лопес
71
Перес
8
Трехо
8
Трехо
71
Перес
15
Эрнандес
19
де Фрутос
19
де Фрутос
15
Эрнандес
10
Камельо
9
де Томас
9
де Томас
10
Камельо
18
Эспино
9
Фалькао
9
Фалькао
18
Эспино
24
Коста
3
Латорре
3
Латорре
24
Коста
6
Санчес
8
Маскарель
8
Маскарель
6
Санчес
10
Дардер
8
Морланес
8
Морланес
10
Дардер
9
Абдон
21
Ндиайе
21
Ндиайе
9
Абдон
Остались в запасе
Райо Вальекано
Мальорка
2
Андрей Рацу
ПЗ
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
28
Диего Мендес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
12
Бебе
ЛВ
1
Доминик Грейф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
11
Miguelito
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
2
Андрей Рацу
ПЗ
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
28
Диего Мендес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
12
Бебе
ЛВ
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
11
Miguelito
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Райо Вальекано - Мальорка
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Новости команд
Все
Райо Вальекано
Мальорка
Ла Лига Испания: шансы «Бетиса» и «Райо Вальекано» на победу в матче 14 тура
09:28
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Бетиса» и «Райо Вальекано» на победу в матче 14 тура
09:28
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+