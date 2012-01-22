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Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Мальорка
Райо Вальекано - Мальорка: обзор матча 22 января 2012
Райо Вальекано
22.01.2012, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 1 тур
0 : 1
Завершен
Мальорка
57'
И. Рамис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Мальорка
Замена
Э. Нсуе
️️️️
Г. Кастро
Желтая карточка
Чико
Замена
Райко
️️️️
Пити
Желтая карточка
Р. Трасоррас
Замена
А. Альфаро
️️️️
М. Огунжими
Замена
А. Делибашич
️️️️
Х. Мовилья
ГОЛ! 0:1!
И. Рамис
Пас отдал
Г. Кастро
Замена
Т. Пина
️️️️
Х. Луис Марти
Желтая карточка
Ф. Тиссоне
Желтая карточка
Х. Луис Марти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Даниэль Хименес
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
10
Пити
ЦП
23
Рауль Тамудо
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
9
Марвин Огунжими
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
36
Папе Мали Диаманка
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
28
Диего Бенито
ЦП
6
Рафаэль Гарсия
ЦП
34
Райко
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
3
Жоао Виктор
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
4-4-2
1
Хименес
20
Касадо
4
Лабака
14
Аррибас
2
Тито
18
Фуэго
10
Трасоррас
10
Пити
26
Мовилья
25
Мичу
23
Тамудо
4-4-2
13
Ават
15
Чико
16
Нуньеш
4
Рамис
15
Касерес
19
Марти
5
Кастро
7
Перейра
12
Тиссоне
11
Касадесус
9
Огунжими
10
Пити
34
Райко
34
Райко
10
Пити
26
Мовилья
23
Делибашич
23
Делибашич
26
Мовилья
19
Марти
17
Пина
17
Пина
19
Марти
9
Огунжими
20
Альфаро
20
Альфаро
9
Огунжими
5
Кастро
10
Нсуе
10
Нсуе
5
Кастро
Остались в запасе
Райо Вальекано
Мальорка
28
Диего Бенито
ЦП
6
Рафаэль Гарсия
ЦП
80
Альберто Переа
ЛВ
1
Давид Кобеньо
ВР
36
Папе Мали Диаманка
ЦЗ
1
Хуан Калатайуд
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
3
Жоао Виктор
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
28
Диего Бенито
ЦП
6
Рафаэль Гарсия
ЦП
80
Альберто Переа
ЛВ
1
Давид Кобеньо
ВР
36
Папе Мали Диаманка
ЦЗ
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
3
Жоао Виктор
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Райо Вальекано - Мальорка
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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