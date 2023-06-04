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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Райо Вальекано
Мальорка - Райо Вальекано: обзор матча 04 июня 2023
Мальорка
04.06.2023, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 38 тур
3 : 0
Завершен
Райо Вальекано
51'
В. Мурики
71'
Х. Копете
90+4'
Анхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Райо Вальекано
ГОЛ! 3:0!
Анхель
Пас отдал
Д. Родригес
90'
+4
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
П. Маффео
85'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Кан Ин
85'
85'
Замена
М. Суарес
️️️️
О. Валентин
85'
Замена
Д. Лопес
️️️️
С. Димитриевски
Замена
Абдон
️️️️
В. Мурики
77'
Замена
И. Баба
️️️️
И. Руис де Галаррета
77'
73'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Р. де Томас
73'
Замена
С. Санчес
️️️️
И. Баллиу
ГОЛ! 2:0!
Х. Копете
Пас отдал
Л. Кан Ин
71'
Замена
Анхель
️️️️
М. Морланес
68'
65'
Замена
С. Камельо
️️️️
П. Чаваррия
ГОЛ! 1:0!
В. Мурики
Пас отдал
Д. Родригес
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Дани Родригес
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
7
Иси Палазон
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
16
Рубен Кинтанилья
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
30
Микель Льябрес
АП
9
Анхель
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Райо Вальекано
13
Диего Лопес
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Роман
24
Вальент
21
Раильо
3
Копете
24
Коста
24
Маффео
8
Морланес
16
Руис де Галаррета
14
Родригес
7
Кан Ин
19
Мурики
3-2-2-2-1
1
Димитриевски
11
Гарсия
2
Мумин
24
Катена
20
Баллиу
29
Чаваррия
14
Комесанья
23
Валентин
7
Палазон
18
Гарсия
9
де Томас
24
Маффео
20
Гонсалес
20
Гонсалес
24
Маффео
7
Кан Ин
6
Санчес
6
Санчес
7
Кан Ин
16
Руис де Галаррета
14
Баба
14
Баба
16
Руис де Галаррета
8
Морланес
9
Анхель
9
Анхель
8
Морланес
19
Мурики
9
Абдон
9
Абдон
19
Мурики
1
Димитриевски
13
Лопес
13
Лопес
1
Димитриевски
23
Валентин
4
Суарес
4
Суарес
23
Валентин
20
Баллиу
25
Санчес
25
Санчес
20
Баллиу
29
Чаваррия
10
Камельо
10
Камельо
29
Чаваррия
9
де Томас
9
Фалькао
9
Фалькао
9
де Томас
Остались в запасе
Мальорка
Райо Вальекано
1
Предраг Райкович
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
16
Рубен Кинтанилья
ЦП
30
Микель Льябрес
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
24
Флориан Лежен
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
11
Андрес Мартин
ЦФ
Остались в запасе
1
Предраг Райкович
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
16
Рубен Кинтанилья
ЦП
30
Микель Льябрес
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
Остались в запасе
24
Флориан Лежен
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
11
Андрес Мартин
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Мальорка - Райо Вальекано
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Где смотреть матч:
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