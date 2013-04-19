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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Райо Вальекано
Мальорка - Райо Вальекано: обзор матча 19 апреля 2013
Мальорка
19.04.2013, пятница, 23:00
Испания. Примера, 32 тур
1 : 1
Завершен
Райо Вальекано
12'
А. Альфаро
7'
Пити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Райо Вальекано
Желтая карточка
Т. Пина
88'
80'
Замена
Р. Тамудо
️️️️
А. Делибашич
Замена
Х. Арисменди
️️️️
Х. Маркес
77'
74'
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
72'
Замена
А. Арбилья
️️️️
Ж. Амат
Замена
М. Перейра
️️️️
Т. Хемед
69'
67'
Желтая карточка
Л. Бангура
66'
Замена
Х. Карлос
️️️️
Л. Баптистао
Желтая карточка
Т. Хемед
47'
Желтая карточка
Кевин
33'
27'
Желтая карточка
Тито
Желтая карточка
П. Бигас
19'
14'
Желтая карточка
Ж. Амат
13'
Желтая карточка
Рубен
ГОЛ! 1:1!
А. Альфаро
12'
7'
ГОЛ! 0:1!
Пити
Пас отдал
Х. Мануэль Касадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
3
Кевин
ЛЗ
14
Педру Жеромел
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
10
Хави Маркес
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
10
Пити
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Мальорка
31
Рубен Миньо
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
7
Мишель Перейра
ЦП
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Райо Вальекано
1
Даниэль Хименес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
23
Рауль Тамудо
ЦФ
4-3-1-2
1
Калатайуд
3
Кевин
21
Хаттон
6
Бигас
14
Жеромел
10
Хави Маркес
17
Пина
19
Марти
20
Альфаро
10
Хемед
10
Дос Сантос
4-3-3
23
Рубен
21
Фигерас
2
Тито
5
Амат
20
Касадо
10
Пити
10
Трасоррас
18
Фуэго
23
Делибашич
12
Баптистао
7
Бангура
10
Хемед
7
Перейра
7
Перейра
10
Хемед
10
Хави Маркес
14
Арисменди
14
Арисменди
10
Хави Маркес
5
Амат
23
Арбилья
23
Арбилья
5
Амат
12
Баптистао
11
Хосе Карлос
11
Хосе Карлос
12
Баптистао
23
Делибашич
23
Тамудо
23
Тамудо
23
Делибашич
Остались в запасе
Мальорка
Райо Вальекано
31
Рубен Миньо
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
Главный тренер
Грегорио Мансано
1
Даниэль Хименес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
Остались в запасе
31
Рубен Миньо
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Мальорка - Райо Вальекано
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 8 тур
Жирона
0 : 0
04.10.2026
Мальорка
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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