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Расписание матчей
Испания. Кубок
Райо Вальекано - Мальорка
Райо Вальекано - Мальорка: обзор матча 02 февраля 2022
Райо Вальекано
02.02.2022, среда, 22:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Мальорка
44'
О. Трехо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Мальорка
Желтая карточка
С. Димитриевски
90'
+9
Желтая карточка
П. Сисс
90'
+7
90'
+1
Желтая карточка
М. Вальент
90'
+1
Желтая карточка
П. Маффео
Замена
Бебе
️️️️
И. Палазон
89'
85'
Желтая карточка
Ф. Руссо
Замена
Р. Нтека
️️️️
А. Гарсия
80'
Замена
П. Сисс
️️️️
О. Трехо
79'
Желтая карточка
О. Трехо
78'
77'
Замена
Т. Кубо
️️️️
Л. Кан Ин
74'
Замена
Р. Батталья
️️️️
А. Санчес
Желтая карточка
О. Валентин
72'
Замена
У. Лопес
️️️️
С. Комесанья
64'
Замена
М. Силла
️️️️
С. Гвардиола
64'
57'
Замена
С. Севилья
️️️️
И. Руис де Галаррета
57'
Замена
М. Хопп
️️️️
Д. Гонсалес
57'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Анхель
52'
Желтая карточка
А. Санчес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
О. Трехо
44'
33'
Желтая карточка
И. Руис де Галаррета
Желтая карточка
С. Комесанья
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Мальорка
15
Серхио Рико
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
14
Дани Родригес
АП
14
Такефуса Кубо
ПВ
9
Абдон
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
4-2-3-1
1
Димитриевски
13
Родригес
4
Суарес
24
Катена
20
Баллиу
23
Валентин
14
Комесанья
18
Гарсия
8
Трехо
7
Палазон
14
Гвардиола
3-2-2-1-2
15
Серхио Рико
20
Гонсалес
24
Вальент
4
Руссо
24
Маффео
24
Коста
16
Руис де Галаррета
6
Санчес
7
Кан Ин
9
Анхель
19
Мурики
14
Комесанья
8
Лопес
8
Лопес
14
Комесанья
8
Трехо
6
Сисс
6
Сисс
8
Трехо
18
Гарсия
11
Нтека
11
Нтека
18
Гарсия
7
Палазон
12
Бебе
12
Бебе
7
Палазон
14
Гвардиола
14
Силла
14
Силла
14
Гвардиола
16
Руис де Галаррета
8
Севилья
8
Севилья
16
Руис де Галаррета
6
Санчес
6
Батталья
6
Батталья
6
Санчес
9
Анхель
14
Родригес
14
Родригес
9
Анхель
7
Кан Ин
14
Кубо
14
Кубо
7
Кан Ин
20
Гонсалес
9
Хопп
9
Хопп
20
Гонсалес
Остались в запасе
Райо Вальекано
Мальорка
13
Люка Зидан
ВР
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
1
Маноло Рейна
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
13
Люка Зидан
ВР
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
Остались в запасе
1
Маноло Рейна
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Райо Вальекано - Мальорка
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
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