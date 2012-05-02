Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Райо Вальекано
Мальорка - Райо Вальекано: обзор матча 02 мая 2012
Мальорка
02.05.2012, среда, 22:00
Испания. Примера, 20 тур
1 : 0
Завершен
Райо Вальекано
62'
Г. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Райо Вальекано
+2
Желтая карточка
Л. Бангура
Замена
П. Бигас
️️️️
Э. Нсуе
Замена
Мичел
️️️️
Х. Мовилья
Замена
П. Сендрос
️️️️
М. Перейра
Замена
А. Делибашич
️️️️
Р. Тамудо
Желтая карточка
А. Аррибас
Замена
Л. Бангура
️️️️
Х. Пулидо
Желтая карточка
И. Рамис
Желтая карточка
Х. Пулидо
ГОЛ! 1:0!
Г. Кастро
Пас отдал
Т. Пина
Замена
А. Альфаро
️️️️
В. Касадесус
Желтая карточка
Чико
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
10
Томер Хемед
ЦЗ
15
Чико
ПЗ
19
Хосе Луис Марти
ЛП
5
Гонсало Кастро
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
2
Тито
ПЗ
25
Мичу
ЛП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
4
Микель Лабака
ПП
19
Диего Коста
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Мальорка
1
Хуан Калатайуд
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
3
Жоао Виктор
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
9
Абдон
ЦФ
Райо Вальекано
1
Жоэль
ВР
18
Айтор Нуньес
ЦЗ
8
Мичел
ЛВ
22
Даниэль Пачеко
ПП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
4-4-2
13
Ават
15
Касерес
4
Рамис
10
Хемед
15
Чико
19
Марти
7
Перейра
17
Пина
5
Кастро
10
Нсуе
11
Касадесус
4-4-2
1
Кобеньо
2
Тито
20
Касадо
14
Аррибас
5
Пулидо
4
Лабака
10
Трасоррас
26
Мовилья
25
Мичу
23
Тамудо
19
Коста
10
Нсуе
6
Бигас
6
Бигас
10
Нсуе
7
Перейра
22
Сендрос
22
Сендрос
7
Перейра
11
Касадесус
20
Альфаро
20
Альфаро
11
Касадесус
26
Мовилья
8
Мичел
8
Мичел
26
Мовилья
23
Тамудо
23
Делибашич
23
Делибашич
23
Тамудо
5
Пулидо
7
Бангура
7
Бангура
5
Пулидо
Остались в запасе
Мальорка
Райо Вальекано
1
Хуан Калатайуд
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
3
Жоао Виктор
ЦП
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
18
Айтор Нуньес
ЦЗ
1
Жоэль
ВР
22
Даниэль Пачеко
ПП
Остались в запасе
1
Хуан Калатайуд
ВР
21
Марти Креспи
ЦЗ
3
Жоао Виктор
ЦП
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
18
Айтор Нуньес
ЦЗ
1
Жоэль
ВР
22
Даниэль Пачеко
ПП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Мальорка - Райо Вальекано
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Новости команд
Все
Мальорка
Райо Вальекано
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Райо Вальекано» и «Сельты» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Райо Вальекано» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Райо Вальекано» и «Сельты» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Райо Вальекано» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+