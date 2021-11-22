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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Мальорка
Райо Вальекано - Мальорка: обзор матча 22 ноября 2021
Райо Вальекано
22.11.2021, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
3 : 1
Завершен
Мальорка
16'
С. Гвардиола
20'
А. Гарсия
63'
О. Трехо (П)
89'
Абдон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Мальорка
89'
ГОЛ! 3:1!
Абдон
Пас отдал
Анхель
85'
Замена
Абдон
️️️️
Д. Родригес
Замена
К. Родригес
️️️️
А. Гарсия
85'
Замена
А. Мартин
️️️️
И. Палазон
85'
Замена
Х. Анхель Посо
️️️️
С. Комесанья
74'
70'
Замена
А. Фебас
️️️️
И. Руис де Галаррета
70'
Замена
А. Ндиайе
️️️️
А. Санчес
Замена
У. Лопес
️️️️
О. Трехо
68'
Замена
Бебе
️️️️
С. Гвардиола
68'
Желтая карточка
О. Трехо
65'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
О. Трехо
63'
Желтая карточка
С. Гвардиола
57'
57'
Желтая карточка
Б. Оливан
55'
Замена
Анхель
️️️️
Ф. Ниньо
55'
Замена
Х. Мбула
️️️️
Л. Кан Ин
Желтая карточка
О. Валентин
48'
28'
Желтая карточка
Л. Кан Ин
ГОЛ! 2:0!
А. Гарсия
Пас отдал
О. Трехо
20'
ГОЛ! 1:0!
С. Гвардиола
Пас отдал
С. Комесанья
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
6
Антонио Санчес
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Дани Родригес
АП
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
1
Иван Арболеда
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Ясин Казми
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Мальорка
13
Лео Роман
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
14
Алейш Фебас
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Абдон
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4-2-3-1
1
Димитриевски
11
Гарсия
24
Катена
24
Савельич
20
Баллиу
14
Комесанья
23
Валентин
18
Гарсия
8
Трехо
7
Палазон
14
Гвардиола
4-3-2-1
1
Рейна
24
Маффео
24
Вальент
4
Руссо
5
Оливан
6
Санчес
6
Батталья
16
Руис де Галаррета
7
Кан Ин
14
Родригес
14
Ниньо
18
Гарсия
13
Родригес
13
Родригес
18
Гарсия
8
Трехо
8
Лопес
8
Лопес
8
Трехо
14
Комесанья
14
Посо
14
Посо
14
Комесанья
14
Гвардиола
12
Бебе
12
Бебе
14
Гвардиола
7
Палазон
11
Мартин
11
Мартин
7
Палазон
16
Руис де Галаррета
14
Фебас
14
Фебас
16
Руис де Галаррета
6
Санчес
21
Ндиайе
21
Ндиайе
6
Санчес
7
Кан Ин
11
Мбула
11
Мбула
7
Кан Ин
14
Родригес
9
Абдон
9
Абдон
14
Родригес
14
Ниньо
9
Анхель
9
Анхель
14
Ниньо
Остались в запасе
Райо Вальекано
Мальорка
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Люка Зидан
ВР
1
Иван Арболеда
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
9
Ясин Казми
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
13
Лео Роман
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Люка Зидан
ВР
1
Иван Арболеда
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
9
Ясин Казми
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Остались в запасе
13
Лео Роман
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Райо Вальекано - Мальорка
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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