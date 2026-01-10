Введите ваш ник на сайте
«Верона» – «Лацио»: прогноз и ставки на матч 11 января 2026 с коэффициентом 1.62

10 января 2026 10:24
Верона - Лацио
11 янв. 2026, воскресенье 20:00 | Италия. Серия А, 20 тур
1.62
Фора «Лацио» (0)
11 января в рамках 20 тура Серии А «Верона» примет «Лацио». Хозяева находятся в зоне вылета и остро нуждаются в очках, тогда как римляне продолжают борьбу за место в верхней половине таблицы, но переживают непростой отрезок. Матч имеет важное турнирное значение для обеих сторон и может пройти в напряженном, тактическом ключе.

«Верона»

«Верона» подходит к игре после результативной ничьей с «Наполи» (2:2), однако общая динамика остается негативной. Команда занимает 18 место и не выигрывает уже три тура подряд. Оборона остается слабым местом: серия из семи матчей с пропущенными мячами и в среднем два гола за игру за последние пять встреч. При этом в атаке «Верона» действует смелее и забивает регулярно, что позволяет сохранять шансы даже против более сильных соперников.

«Лацио»

«Лацио» также не в лучшей форме: четыре тура без побед и нестабильные результаты. Команда идет девятой, много теряя очков в матчах с прямыми конкурентами. В последних играх римляне мало забивают, но сохраняют относительный баланс между атакой и обороной. Важным фактором остается успешная серия против «Вероны» – «Лацио» выиграл четыре последних очных матча и стабильно отличается голами в этих встречах.

Факты о командах

«Верона»

  • 13 очков после 18 туров и 18 место в таблице
  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • В среднем 1.40 забитого и 2.00 пропущенного гола за последние 5 игр
  • Забивала в 4 из 5 последних матчей

«Лацио»

  • 25 очков после 19 туров и 9 место в таблице
  • Не выигрывает 4 тура подряд
  • Забивает «Вероне» в 12 очных матчах подряд
  • В среднем 0.80 забитого и 1.00 пропущенного гола за последние 5 игр

Личные встречи
13% (3)
26% (6)
61% (14)
26
Забитых мячей
48
1.13
В среднем за матч
2.09
4:1
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Серия А, 20 тур
Верона
0 : 1
11.01.2026
Лацио
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
4 : 0
31.08.2025
Верона
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
0 : 3
19.01.2025
Лацио
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
2 : 1
16.09.2024
Верона
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
1 : 0
27.04.2024
Верона
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
1 : 1
09.12.2023
Лацио
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
1 : 1
06.02.2023
Лацио
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
2 : 0
11.09.2022
Верона
Италия. Серия А, 38 тур
Лацио
3 : 3
21.05.2022
Верона
Италия. Серия А, 9 тур
Верона
4 : 1
24.10.2021
Лацио
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
0 : 1
11.04.2021
Лацио
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
1 : 2
12.12.2020
Верона
Италия. Серия А, 36 тур
Верона
1 : 5
26.07.2020
Лацио
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
0 : 0
05.02.2020
Верона
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
2 : 0
19.02.2018
Верона
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
0 : 3
24.09.2017
Лацио
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
5 : 2
11.02.2016
Верона
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
1 : 2
27.09.2015
Лацио
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
2 : 0
22.03.2015
Верона
Италия. Серия А, 9 тур
Верона
1 : 1
30.10.2014
Лацио
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
3 : 3
05.05.2014
Верона
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
4 : 1
22.12.2013
Лацио
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
3 : 2
10.01.2012
Верона
Показать все

Прогноз на матч «Верона» – «Лацио»

С учетом текущей формы команд ожидается упорный матч без явного доминирования одной из сторон. «Верона» будет играть активно из-за турнирного положения, но проблемы в обороне остаются критичными. «Лацио» традиционно успешно действует против этого соперника и имеет больше опыта в таких играх, что дает римлянам небольшое преимущество.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «Лацио» (0) – коэффициент 1.62
  • Тотал матча меньше 3.0 – коэффициент 1.70

1.62
Фора «Лацио» (0)
Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А Лацио Верона
18+
  • Читайте нас: 