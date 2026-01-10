11 января в рамках 20 тура Серии А «Верона» примет «Лацио». Хозяева находятся в зоне вылета и остро нуждаются в очках, тогда как римляне продолжают борьбу за место в верхней половине таблицы, но переживают непростой отрезок. Матч имеет важное турнирное значение для обеих сторон и может пройти в напряженном, тактическом ключе.
«Верона»
«Верона» подходит к игре после результативной ничьей с «Наполи» (2:2), однако общая динамика остается негативной. Команда занимает 18 место и не выигрывает уже три тура подряд. Оборона остается слабым местом: серия из семи матчей с пропущенными мячами и в среднем два гола за игру за последние пять встреч. При этом в атаке «Верона» действует смелее и забивает регулярно, что позволяет сохранять шансы даже против более сильных соперников.
«Лацио»
«Лацио» также не в лучшей форме: четыре тура без побед и нестабильные результаты. Команда идет девятой, много теряя очков в матчах с прямыми конкурентами. В последних играх римляне мало забивают, но сохраняют относительный баланс между атакой и обороной. Важным фактором остается успешная серия против «Вероны» – «Лацио» выиграл четыре последних очных матча и стабильно отличается голами в этих встречах.
Факты о командах
«Верона»
- 13 очков после 18 туров и 18 место в таблице
- Пропускает в 7 матчах подряд
- В среднем 1.40 забитого и 2.00 пропущенного гола за последние 5 игр
- Забивала в 4 из 5 последних матчей
«Лацио»
- 25 очков после 19 туров и 9 место в таблице
- Не выигрывает 4 тура подряд
- Забивает «Вероне» в 12 очных матчах подряд
- В среднем 0.80 забитого и 1.00 пропущенного гола за последние 5 игр