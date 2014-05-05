Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Верона
Лацио - Верона: обзор матча 05 мая 2014
Лацио
05.05.2014, понедельник, 21:00
Италия. Серия А, 36 тур
3 : 3
Завершен
Верона
30'
Б. Кейта
60'
С. Лулич
90+3'
С. Маури
37'
Маркиньо
69'
Х. Итурбе
83'
Ромуло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Верона
Пенальти не реализован!
С. Маури
90'
+3
ГОЛ! 3:3!
С. Маури
90'
+3
90'
+2
Красная карточка
М. Альбертацци
90'
Желтая карточка
Э. Халлфредссон
Красная карточка
С. Лулич
86'
83'
ГОЛ! 2:3!
Ромуло
Пас отдал
Э. Халлфредссон
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Л. Цана
82'
81'
Замена
Хуанито
️️️️
Д. Сала
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
А. Кандрева
81'
77'
Желтая карточка
Р. Маркес Пинто
Замена
М. Клозе
️️️️
Л. Билья
73'
69'
ГОЛ! 2:2!
Х. Итурбе
Пас отдал
Д. Сала
66'
Замена
Э. Чирильяно
️️️️
М. Донадель
66'
Замена
Ромуло
️️️️
Маркиньо
62'
Желтая карточка
Маркиньо
ГОЛ! 2:1!
С. Лулич
Пас отдал
Б. Кейта
60'
58'
Желтая карточка
М. Донадель
50'
Желтая карточка
М. Альбертацци
43'
Желтая карточка
Х. Итурбе
37'
ГОЛ! 1:1!
Маркиньо
Пас отдал
Э. Халлфредссон
ГОЛ! 1:0!
Б. Кейта
Пас отдал
А. Кандрева
30'
Желтая карточка
Ш. Раду
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
6
Лукас Билья
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Верона
77
Рафаэль
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
12
Огений Онази
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
34
Брайан Переа
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Верона
98
Даниэле Борра
ВР
12
Николас
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
21
Хуанито
ЛВ
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
49
Ромуло
ЦП
21
Даниэле Качья
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
4-5-1
1
Бериша
20
Бьява
27
Цана
26
Раду
25
Конко
6
Маури
19
Лулич
6
Билья
24
Ледесма
87
Кандрева
17
Кейта
4-4-1-1
77
Рафаэль
20
Пильюд
25
Маркес Пинто
18
Морас
6
Альбертацци
77
Маркиньо
20
Халлфредссон
33
Донадель
7
Сала
11
Итурбе
18
Тони
87
Кандрева
7
Андерсон
7
Андерсон
87
Кандрева
27
Цана
15
Гонсалес
15
Гонсалес
27
Цана
6
Билья
11
Клозе
11
Клозе
6
Билья
33
Донадель
14
Чирильяно
14
Чирильяно
33
Донадель
77
Маркиньо
49
Ромуло
49
Ромуло
77
Маркиньо
7
Сала
21
Хуанито
21
Хуанито
7
Сала
Остались в запасе
Лацио
Верона
5
Гаэль Какута
АП
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
98
Даниэле Борра
ВР
12
Николас
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
21
Даниэле Качья
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
5
Гаэль Какута
АП
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
Остались в запасе
98
Даниэле Борра
ВР
12
Николас
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
30
Годфред Донса
ЦП
21
Даниэле Качья
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Лацио - Верона
1
1
1
6
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Лацио
Верона
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Интер» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.05
16 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+