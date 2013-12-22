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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Лацио
Верона - Лацио: обзор матча 22 декабря 2013
Верона
22.12.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 17 тур
4 : 1
Завершен
Лацио
5'
Л. Тони
44'
Х. Итурбе
63'
Ромуло
78'
Л. Тони
27'
Л. Билья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Лацио
Замена
С. Ланер
️️️️
Жоржиньо
88'
ГОЛ! 4:1!
Л. Тони
Пас отдал
Жоржиньо
78'
77'
Замена
Б. Переа
️️️️
А. Кандрева
Замена
М. Донати
️️️️
Э. Халлфредссон
75'
71'
Желтая карточка
Л. Цана
70'
Замена
С. Флоккари
️️️️
Эдерсон
Замена
М. Донадель
️️️️
Х. Итурбе
68'
ГОЛ! 3:1!
Ромуло
Пас отдал
Л. Тони
63'
62'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Л. Билья
ГОЛ! 2:1!
Х. Итурбе
44'
27'
ГОЛ! 1:1!
Л. Билья
Пас отдал
А. Кандрева
Желтая карточка
Д. Майетта
22'
ГОЛ! 1:0!
Л. Тони
Пас отдал
Жоржиньо
5'
4'
Желтая карточка
К. Ледесма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
77
Рафаэль
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
49
Ромуло
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
10
Эдерсон
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Верона
12
Николас
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
4-3-2-1
77
Рафаэль
33
Агостини
29
Каччиаторе
18
Морас
22
Майетта
20
Халлфредссон
21
Жоржиньо
49
Ромуло
21
Хуанито
11
Итурбе
18
Тони
3-5-1-1
22
Маркетти
25
Конко
27
Цана
3
Андре Диас
87
Кандрева
12
Онази
24
Ледесма
6
Билья
10
Эдерсон
19
Лулич
11
Клозе
11
Итурбе
33
Донадель
33
Донадель
11
Итурбе
21
Жоржиньо
4
Ланер
4
Ланер
21
Жоржиньо
20
Халлфредссон
5
Донати
5
Донати
20
Халлфредссон
10
Эдерсон
10
Флоккари
10
Флоккари
10
Эдерсон
87
Кандрева
34
Переа
34
Переа
87
Кандрева
6
Билья
17
Кейта
17
Кейта
6
Билья
Остались в запасе
Верона
Лацио
7
Джакопо Сала
ЦП
12
Николас
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
12
Николас
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Верона - Лацио
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
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