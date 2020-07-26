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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Лацио
Верона - Лацио: обзор матча 26 июля 2020
Верона
26.07.2020, воскресенье, 20:30
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 5
Завершен
Лацио
38'
С. Амрабат (П)
45+5'
Ч. Иммобиле (П)
56'
С. Милинкович-Савич
62'
Х. Корреа
83'
Ч. Иммобиле
90+4'
Ч. Иммобиле (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Лацио
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:5!
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
Б. Радунович
90'
+3
88'
Замена
Н. Армини
️️️️
А. Марушич
88'
Замена
А. Андерсон
️️️️
С. Милинкович-Савич
Замена
Л. Фелиппе
️️️️
М. Велозу
87'
Замена
М. Степински
️️️️
В. Эйссерик
87'
86'
Желтая карточка
Т. Стракоша
83'
ГОЛ! 1:4!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Д. Лукаку
Замена
Ф. Димарко
️️️️
Д. Фараони
80'
68'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Х. Корреа
Замена
Э. Сальседо
️️️️
М. Дзакканьи
68'
Замена
С. Ди Кармине
️️️️
Ф. Борини
68'
67'
Желтая карточка
А. Марушич
65'
Замена
Д. Вавро
️️️️
Патрик
64'
Замена
Д. Лукаку
️️️️
Д. Андерсон
62'
ГОЛ! 1:3!
Х. Корреа
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
56'
ГОЛ! 1:2!
С. Милинкович-Савич
45'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
А. Ррахмани
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Амрабат
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
23
Борис Радунович
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
32
Маттео Пессина
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
32
Федерико Димарко
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
55
Лукас Фелиппе
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Лацио
28
Андре Андерсон
ВР
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
52
Лука Фальбо
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
94
Джордан Лукаку
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
3-4-1-2
23
Радунович
13
Ррахмани
22
Гюнтер
19
Фараони
32
Пессина
44
Велозу
9
Эйссерик
4
Амрабат
10
Дзакканьи
88
Лазович
16
Борини
3-2-2-1-2
1
Стракоша
5
Фелипе
4
Патрик
15
Ачерби
77
Марушич
33
Андерсон
22
Милинкович-Савич
16
Пароло
18
Альберто
9
Иммобиле
32
Корреа
44
Велозу
55
Фелиппе
55
Фелиппе
44
Велозу
19
Фараони
32
Димарко
32
Димарко
19
Фараони
16
Борини
11
Ди Кармине
11
Ди Кармине
16
Борини
10
Дзакканьи
10
Сальседо
10
Сальседо
10
Дзакканьи
9
Эйссерик
14
Степински
14
Степински
9
Эйссерик
22
Милинкович-Савич
28
Андерсон
28
Андерсон
22
Милинкович-Савич
77
Марушич
25
Армини
25
Армини
77
Марушич
4
Патрик
3
Вавро
3
Вавро
4
Патрик
33
Андерсон
94
Лукаку
94
Лукаку
33
Андерсон
32
Корреа
10
Кайседо
10
Кайседо
32
Корреа
Остались в запасе
Верона
Лацио
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
24
Джони
ЛВ
52
Лука Фальбо
ЦЗ
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
16
Марко Сильвестри
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
Остались в запасе
24
Джони
ЛВ
52
Лука Фальбо
ЦЗ
1
Силвио Прото
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Верона - Лацио
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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