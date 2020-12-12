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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Верона
Лацио - Верона: обзор матча 12 декабря 2020
Лацио
12.12.2020, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 2
Завершен
Верона
56'
Ф. Кайседо
45'
М. Лаццари (АГ)
67'
А. Тамез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Верона
90'
Желтая карточка
Э. Колли
Желтая карточка
М. Фарес
87'
87'
Замена
Д. Лазович
️️️️
М. Дзакканьи
Замена
М. Фарес
️️️️
М. Лаццари
81'
Замена
А. Перейра
️️️️
Ж. Акпа Акпро
81'
78'
Желтая карточка
Д. Маньяни
Желтая карточка
М. Лаццари
76'
76'
Замена
Э. Колли
️️️️
Э. Сальседо
74'
Желтая карточка
Э. Сальседо
69'
Замена
А. Фавилли
️️️️
А. Тамез
Желтая карточка
П. Рейна
67'
67'
ГОЛ! 1:2!
А. Тамез
Замена
Х. Корреа
️️️️
Ф. Кайседо
65'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Л. Лейва
65'
Желтая карточка
Ф. Кайседо
64'
Желтая карточка
Ж. Акпа Акпро
59'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кайседо
Пас отдал
М. Лаццари
56'
45'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Лаццари
Замена
У. Худт
️️️️
Ф. Ачерби
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
44
Мигель Велозу
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
72
Антонин Барак
АП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
71
Марко Алия
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
20
Иван Илич
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
4-4-2
25
Рейна
77
Марушич
26
Раду
15
Ачерби
29
Лаццари
16
Пароло
22
Милинкович-Савич
11
Акпа Акпро
6
Лейва
9
Иммобиле
10
Кайседо
3-2-2-2-1
16
Сильвестри
32
Димарко
96
Маньяни
27
Давидович
19
Фараони
5
Ловато
44
Велозу
61
Тамез
72
Барак
10
Дзакканьи
10
Сальседо
15
Ачерби
29
Худт
29
Худт
15
Ачерби
6
Лейва
8
Эскаланте
8
Эскаланте
6
Лейва
11
Акпа Акпро
8
Перейра
8
Перейра
11
Акпа Акпро
29
Лаццари
93
Фарес
93
Фарес
29
Лаццари
10
Кайседо
32
Корреа
32
Корреа
10
Кайседо
10
Сальседо
19
Колли
19
Колли
10
Сальседо
10
Дзакканьи
88
Лазович
88
Лазович
10
Дзакканьи
61
Тамез
99
Фавилли
99
Фавилли
61
Тамез
Остались в запасе
Лацио
Верона
18
Рауль Моро
ЦФ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
1
Томас Стракоша
ВР
71
Марко Алия
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
2
Бруно Амионе
ЦЗ
20
Иван Илич
ЦП
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
27
Андреа Данци
ЦП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
18
Рауль Моро
ЦФ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
1
Томас Стракоша
ВР
71
Марко Алия
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
Остались в запасе
2
Бруно Амионе
ЦЗ
20
Иван Илич
ЦП
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
27
Андреа Данци
ЦП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Лацио - Верона
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
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