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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Лацио
Верона - Лацио: обзор матча 09 декабря 2023
Верона
09.12.2023, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 1
Завершен
Лацио
70'
Т. Анри
23'
М. Дзакканьи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Лацио
90'
+5
Желтая карточка
Педро
Замена
Д. Маньяни
️️️️
Д. Коппола
87'
84'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Э. Хюсай
84'
Замена
М. Весино
️️️️
М. Гендузи
82'
Желтая карточка
Ф. Андерсон
Вторая желтая
О. Дуда
77'
Замена
Х. Мбула
️️️️
Т. Суслов
76'
72'
Замена
Педро
️️️️
М. Дзакканьи
72'
Замена
В. Кастелланос
️️️️
Ч. Иммобиле
ГОЛ! 1:1!
Т. Анри
Пас отдал
Т. Суслов
70'
63'
Желтая карточка
Э. Хюсай
Замена
М. Онгла
️️️️
М. Фолоруншо
57'
Замена
Т. Анри
️️️️
М. Джурич
57'
Замена
Д. Лазович
️️️️
С. Сердар
46'
29'
Замена
Э. Хюсай
️️️️
А. Марушич
24'
Желтая карточка
А. Марушич
23'
ГОЛ! 0:1!
М. Дзакканьи
Пас отдал
Ф. Андерсон
Желтая карточка
О. Дуда
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
8
Шарлис
ОП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
11
Яя Каллон
ПВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
9
Тома Анри
ЦФ
Лацио
55
Луиджи Сепе
ВР
35
Христос Мандас
ВР
13
Фабио Руджери
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
7
Диего Гонсалес
ЛВ
19
Тома Башич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
18
Даичи Камада
АП
9
Педро
ПВ
77
Сана Фернандеш
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
3-2-3-2
96
Монтипо
42
Коппола
2
Амионе
42
Терраччано
14
Фолоруншо
8
Сердар
38
Чачуа
8
Дуда
16
Нгонг
11
Джурич
10
Суслов
4-1-1-3-1
49
Проведель
77
Марушич
16
Казале
34
Хила
29
Лаццари
6
Ровелла
6
Гендузи
7
Андерсон
18
Альберто
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
42
Коппола
96
Маньяни
96
Маньяни
42
Коппола
14
Фолоруншо
18
Онгла
18
Онгла
14
Фолоруншо
8
Сердар
88
Лазович
88
Лазович
8
Сердар
10
Суслов
11
Мбула
11
Мбула
10
Суслов
11
Джурич
9
Анри
9
Анри
11
Джурич
77
Марушич
4
Хюсай
4
Хюсай
77
Марушич
Хюсай
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
Хюсай
6
Гендузи
15
Весино
15
Весино
6
Гендузи
10
Дзакканьи
9
Педро
9
Педро
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
11
Кастелланос
11
Кастелланос
9
Иммобиле
Остались в запасе
Верона
Лацио
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
8
Шарлис
ОП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Яя Каллон
ПВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
55
Луиджи Сепе
ВР
35
Христос Мандас
ВР
13
Фабио Руджери
ЦЗ
19
Тома Башич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Даичи Камада
АП
7
Диего Гонсалес
ЛВ
77
Сана Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
8
Шарлис
ОП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Яя Каллон
ПВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
35
Христос Мандас
ВР
13
Фабио Руджери
ЦЗ
19
Тома Башич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Даичи Камада
АП
7
Диего Гонсалес
ЛВ
77
Сана Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Верона - Лацио
1
1
4
Всего ударов по воротам
2
3
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
1
3
Нарушения
10
5
Офсайды
0
1
Количество передач
124
330
Точность передач %
66
83
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
1
2
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
0.03
0.61
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Джованни Айрольди
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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