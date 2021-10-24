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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Лацио
Верона - Лацио: обзор матча 24 октября 2021
Верона
24.10.2021, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 9 тур
4 : 1
Завершен
Лацио
30'
Д. Симеоне
36'
Д. Симеоне
62'
Д. Симеоне
90+2'
Д. Симеоне
46'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Лацио
ГОЛ! 4:1!
Д. Симеоне
Пас отдал
Д. Фараони
90'
+2
Замена
Д. Маньяни
️️️️
Д. Лазович
80'
Замена
М. Онгла
️️️️
И. Илич
80'
Замена
Б. Шутало
️️️️
К. Гюнтер
68'
Замена
А. Тамез
️️️️
М. Велозу
68'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
67'
63'
Замена
Р. Моро
️️️️
Педро
63'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Лейва
ГОЛ! 3:1!
Д. Симеоне
Пас отдал
Д. Капрари
62'
57'
Замена
М. Лаццари
️️️️
Э. Хюсай
56'
Желтая карточка
Ж. Акпа Акпро
56'
Замена
Л. Альберто
️️️️
Ж. Акпа Акпро
46'
ГОЛ! 2:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
Замена
Ф. Чеккерини
️️️️
Н. Казале
45'
44'
Желтая карточка
Патрик
ГОЛ! 2:0!
Д. Симеоне
Пас отдал
М. Велозу
36'
ГОЛ! 1:0!
Д. Симеоне
Пас отдал
Д. Капрари
30'
Желтая карточка
М. Велозу
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
20
Иван Илич
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
72
Антонин Барак
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
11
Даниэль Бесса
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
19
Тома Башич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
18
Луис Альберто
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
4-3-1-2
96
Монтипо
22
Гюнтер
16
Казале
27
Давидович
19
Фараони
88
Лазович
44
Велозу
20
Илич
72
Барак
18
Симеоне
10
Капрари
4-3-2-1
25
Рейна
77
Марушич
26
Раду
4
Патрик
4
Хюсай
11
Акпа Акпро
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
9
Педро
7
Андерсон
9
Иммобиле
16
Казале
11
Чеккерини
11
Чеккерини
16
Казале
88
Лазович
96
Маньяни
96
Маньяни
88
Лазович
22
Гюнтер
44
Шутало
44
Шутало
22
Гюнтер
20
Илич
18
Онгла
18
Онгла
20
Илич
44
Велозу
61
Тамез
61
Тамез
44
Велозу
4
Хюсай
29
Лаццари
29
Лаццари
4
Хюсай
6
Лейва
32
Катальди
32
Катальди
6
Лейва
11
Акпа Акпро
18
Альберто
18
Альберто
11
Акпа Акпро
9
Педро
18
Моро
18
Моро
9
Педро
Остались в запасе
Верона
Лацио
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
27
Кевин Рюгг
ПЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
31
Марюс Адамонис
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
19
Тома Башич
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
27
Кевин Рюгг
ПЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
31
Марюс Адамонис
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
19
Тома Башич
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Верона - Лацио
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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