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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Лацио
Верона - Лацио: обзор матча 27 сентября 2015
Верона
27.09.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 2
Завершен
Лацио
33'
Ф. Хеландер
63'
Л. Билья (П)
86'
М. Пароло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Лацио
90'
+1
Желтая карточка
М. Пароло
86'
ГОЛ! 1:2!
М. Пароло
Пас отдал
Л. Билья
82'
Замена
У. Худт
️️️️
Ф. Андерсон
81'
Вторая желтая
Маурисио
Желтая карточка
Д. Сала
78'
Замена
Матузалем
️️️️
Э. Халлфредссон
78'
67'
Желтая карточка
С. Лулич
63'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Билья
61'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Р. Кишна
61'
Замена
С. Маури
️️️️
Ф. Джорджевич
Замена
М. Бьянкетти
️️️️
Л. Греко
61'
Замена
П. Вшолек
️️️️
Хуанито
55'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Хеландер
33'
25'
Желтая карточка
Маурисио
Желтая карточка
Э. Халлфредссон
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
77
Рафаэль
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
27
Матузалем
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
24
Мустафа Сек
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
17
Бальде Кейта
ЦФ
4-4-1-1
77
Рафаэль
5
Пизано
18
Морас
22
Хеландер
18
Супрайен
7
Сала
20
Халлфредссон
43
Вивиани
19
Греко
21
Хуанито
7
Янкович
3-4-1-2
22
Маркетти
8
Баста
33
Маурисио
19
Джентилетти
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
6
Билья
19
Лулич
7
Андерсон
20
Джорджевич
35
Кишна
21
Хуанито
22
Вшолек
22
Вшолек
21
Хуанито
19
Греко
15
Бьянкетти
15
Бьянкетти
19
Греко
20
Халлфредссон
27
Матузалем
27
Матузалем
20
Халлфредссон
7
Андерсон
29
Худт
29
Худт
7
Андерсон
20
Джорджевич
6
Маури
6
Маури
20
Джорджевич
35
Кишна
17
Кейта
17
Кейта
35
Кишна
Остались в запасе
Верона
Лацио
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
24
Мустафа Сек
ЦЗ
11
Равель Моррисон
АП
1
Этрит Бериша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
12
Огений Онази
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
Остались в запасе
24
Мустафа Сек
ЦЗ
11
Равель Моррисон
АП
1
Этрит Бериша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
12
Огений Онази
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Верона - Лацио
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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