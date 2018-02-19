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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Верона
Лацио - Верона: обзор матча 19 февраля 2018
Лацио
19.02.2018, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
2 : 0
Завершен
Верона
56'
Ч. Иммобиле
60'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Верона
ГОЛ! 2:0!
Ч. Иммобиле
60'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Л. Альберто
56'
51'
Желтая карточка
Николас
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Верона
12
Николас
ВР
26
Ягош Вукович
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
49
Ромуло
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
17
Нани
ЛВ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
6
Марко Фоссати
ОП
4
Франко Сукулини
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
4-4-1-1
1
Стракоша
6
де Врей
26
Раду
13
Уоллес
77
Марушич
19
Лулич
20
Милинкович-Савич
94
Лукаку
16
Пароло
18
Альберто
9
Иммобиле
2-3-4
12
Николас
26
Вукович
4
Караччоло
10
Бюхель
10
Валоти
49
Ромуло
93
Фарес
10
Ридер
9
Кен
10
Верде
Остались в запасе
Лацио
Верона
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
6
Марко Фоссати
ОП
17
Роландо Ааронс
ЛВ
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
6
Марко Фоссати
ОП
17
Роландо Ааронс
ЛВ
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Лацио - Верона
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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