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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Верона
Лацио - Верона: обзор матча 05 февраля 2020
Лацио
05.02.2020, среда, 22:45
Италия. Серия А, 17 тур
0 : 0
Завершен
Верона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Верона
87'
Желтая карточка
А. Ррахмани
Желтая карточка
Ш. Раду
80'
Желтая карточка
Джони
77'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
29'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
26
Валерио Верре
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Лацио
28
Андре Андерсон
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
24
Джони
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
4-3-1-2
1
Стракоша
4
Патрик
15
Ачерби
26
Раду
29
Лаццари
19
Лулич
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
18
Альберто
10
Кайседо
9
Иммобиле
4-3-1-2
16
Сильвестри
19
Фараони
13
Ррахмани
3
Кумбула
22
Гюнтер
26
Верре
44
Велозу
32
Пессина
10
Дзакканьи
88
Лазович
16
Борини
Остались в запасе
Лацио
Верона
24
Джони
ЛВ
28
Андре Андерсон
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
24
Джони
ЛВ
28
Андре Андерсон
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Лацио - Верона
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
Стадион:
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