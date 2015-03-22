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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Верона
Лацио - Верона: обзор матча 22 марта 2015
Лацио
22.03.2015, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 0
Завершен
Верона
4'
Ф. Андерсон
45+2'
А. Кандрева
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Верона
Замена
Б. Переа
️️️️
Ф. Андерсон
86'
85'
Замена
Г. Кампаньяро
️️️️
А. Ионицэ
Замена
Б. Кейта
️️️️
М. Клозе
79'
Замена
С. Лулич
️️️️
С. Маури
74'
59'
Замена
Н. Лопес
️️️️
П. Тахцидис
53'
Замена
Д. Бривио
️️️️
И. Мартич
ГОЛ! 2:0!
А. Кандрева
45'
+2
45'
Желтая карточка
Г. Родригес
ГОЛ! 1:0!
Ф. Андерсон
Пас отдал
Д. Баста
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Верона
21
Мунир Оббади
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
19
Сенад Лулич
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
77
Рафаэль
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
19
Леандро Греко
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
70
Фернандиньо
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
4-4-1-1
22
Маркетти
8
Баста
6
де Врей
33
Маурисио
26
Раду
6
Маури
6
Билья
16
Пароло
87
Кандрева
7
Андерсон
11
Клозе
4-4-1
21
Оббади
27
Мартич
4
Родригес
5
Пизано
18
Морас
20
Халлфредссон
17
Ионицэ
77
Тахцидис
7
Христодулопулос
18
Тони
6
Маури
19
Лулич
19
Лулич
6
Маури
7
Андерсон
34
Переа
34
Переа
7
Андерсон
11
Клозе
17
Кейта
17
Кейта
11
Клозе
17
Ионицэ
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
17
Ионицэ
27
Мартич
28
Бривио
28
Бривио
27
Мартич
77
Тахцидис
11
Лопес
11
Лопес
77
Тахцидис
Остались в запасе
Лацио
Верона
1
Томас Стракоша
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
70
Фернандиньо
ЦФ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
77
Рафаэль
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
32
Данило Катальди
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
Остались в запасе
70
Фернандиньо
ЦФ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
77
Рафаэль
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Лацио - Верона
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Олимпико
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