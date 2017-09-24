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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Лацио
Верона - Лацио: обзор матча 24 сентября 2017
Верона
24.09.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 6 тур
0 : 3
Завершен
Лацио
24'
Ч. Иммобиле (П)
41'
Ч. Иммобиле
60'
А. Марушич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Лацио
74'
Желтая карточка
А. Марушич
60'
ГОЛ! 0:3!
А. Марушич
Пас отдал
Ч. Иммобиле
Желтая карточка
М. Кен
52'
41'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
А. Марушич
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ч. Иммобиле
15'
Желтая карточка
М. Пароло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
12
Николас
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
10
Маттиа Валоти
ЦП
49
Ромуло
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
94
Джордан Лукаку
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
33
Маурисио
ЦЗ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
2-2-1-1
12
Николас
18
Супрайен
28
Арто
10
Валоти
49
Ромуло
10
Дзакканьи
11
Паццини
3-4-1-1
1
Стракоша
77
Марушич
4
Патрик
26
Раду
94
Лукаку
16
Пароло
6
Лейва
19
Лулич
18
Альберто
9
Иммобиле
Остались в запасе
Верона
Лацио
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
33
Маурисио
ЦЗ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Остались в запасе
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
33
Маурисио
ЦЗ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Верона - Лацио
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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