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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Верона
Лацио - Верона: обзор матча 11 сентября 2022
Лацио
11.09.2022, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 0
Завершен
Верона
68'
Ч. Иммобиле
90+6'
Л. Альберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Верона
ГОЛ! 2:0!
Л. Альберто
Пас отдал
М. Дзакканьи
90'
+6
Желтая карточка
Э. Хюсай
83'
80'
Желтая карточка
И. Хин
Желтая карточка
Л. Альберто
79'
Замена
Э. Хюсай
️️️️
М. Лаццари
76'
70'
Замена
А. Хрустич
️️️️
Д. Лазович
70'
Замена
Я. Каллон
️️️️
К. Ласанья
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
68'
66'
Желтая карточка
Х. Кабаль
Замена
М. Кансельери
️️️️
Ф. Андерсон
65'
Замена
М. Весино
️️️️
М. Антонио
65'
61'
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
Ф. Терраччано
61'
Замена
Х. Кабаль
️️️️
Ф. Чеккерини
Замена
Л. Альберто
️️️️
Т. Башич
55'
44'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
36'
Замена
А. Тамез
️️️️
М. Велозу
35'
Желтая карточка
М. Велозу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
4
Патрик
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
20
Иван Илич
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
9
Тома Анри
ЦФ
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Лацио
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
50
Марко Бертини
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
18
Луис Альберто
АП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
90
Симоне Верди
АП
70
Айдин Хрустич
АП
30
Алессандро Кортиновис
АП
11
Яя Каллон
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
4-3-2-1
49
Проведель
29
Лаццари
4
Патрик
16
Казале
77
Марушич
22
Милинкович-Савич
8
Антонио
19
Башич
7
Андерсон
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
3-2-3-2
96
Монтипо
11
Чеккерини
4
Хин
42
Коппола
42
Терраччано
3
Доиг
20
Илич
44
Велозу
88
Лазович
9
Анри
15
Ласанья
29
Лаццари
4
Хюсай
4
Хюсай
29
Лаццари
8
Антонио
15
Весино
15
Весино
8
Антонио
19
Башич
18
Альберто
18
Альберто
19
Башич
7
Андерсон
22
Кансельери
22
Кансельери
7
Андерсон
15
Ласанья
11
Каллон
11
Каллон
15
Ласанья
11
Чеккерини
32
Кабаль
32
Кабаль
11
Чеккерини
42
Терраччано
23
Депаоли
23
Депаоли
42
Терраччано
44
Велозу
61
Тамез
61
Тамез
44
Велозу
88
Лазович
70
Хрустич
70
Хрустич
88
Лазович
Остались в запасе
Лацио
Верона
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
50
Марко Бертини
ОП
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
90
Симоне Верди
АП
30
Алессандро Кортиновис
АП
11
Милан Джурич
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Остались в запасе
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
50
Марко Бертини
ОП
15
Лука Ромеро
АП
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
90
Симоне Верди
АП
30
Алессандро Кортиновис
АП
11
Милан Джурич
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Габриэле Чоффи
Статистика матча Лацио - Верона
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
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