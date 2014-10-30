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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Лацио
Верона - Лацио: обзор матча 30 октября 2014
Верона
30.10.2014, четверг, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 1
Завершен
Лацио
69'
Л. Тони (П)
43'
С. Лулич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Лацио
Желтая карточка
Г. Кампаньяро
88'
87'
Замена
М. Клозе
️️️️
Ф. Джорджевич
Замена
А. Ионицэ
️️️️
П. Тахцидис
78'
77'
Желтая карточка
Л. Билья
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Тони
69'
68'
Вторая желтая
Л. Педро Каванда
59'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
О. Онази
58'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
С. Лулич
50'
Желтая карточка
Л. Педро Каванда
Замена
Хуанито
️️️️
Б. Янкович
46'
Замена
Ф. Соренсен
️️️️
И. Мартич
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
С. Лулич
Желтая карточка
И. Мартич
26'
22'
Желтая карточка
О. Онази
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
77
Рафаэль
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Лукас Билья
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Верона
22
Франческо Бенусси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
21
Хуанито
ЛВ
10
Маттиа Валоти
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
4-1-2-3
77
Рафаэль
33
Агостини
4
Маркес
18
Морас
27
Мартич
15
Кампаньяро
77
Тахцидис
20
Халлфредссон
11
Лопес
18
Тони
7
Янкович
4-5-1
22
Маркетти
26
Раду
6
де Врей
39
Каванда
13
Сиани
87
Кандрева
6
Билья
12
Онази
16
Пароло
19
Лулич
20
Джорджевич
27
Мартич
4
Соренсен
4
Соренсен
27
Мартич
77
Тахцидис
17
Ионицэ
17
Ионицэ
77
Тахцидис
7
Янкович
21
Хуанито
21
Хуанито
7
Янкович
19
Лулич
7
Андерсон
7
Андерсон
19
Лулич
12
Онази
15
Гонсалес
15
Гонсалес
12
Онази
20
Джорджевич
11
Клозе
11
Клозе
20
Джорджевич
Остались в запасе
Верона
Лацио
22
Франческо Бенусси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Верона - Лацио
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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