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Расписание матчей
Италия. Кубок
Лацио - Верона
Лацио - Верона: обзор матча 10 января 2012
Лацио
10.01.2012, вторник, 23:59
Италия. Кубок, 1/8 финала
3 : 2
Завершен
Верона
44'
А. Диас
60'
Т. Рокки
90'
Эрнанес
64'
Э. Берреттони
73'
М. Д'Алессандро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Лацио - Верона
+2
Замена
Т. Пильманн
️️️️
Д. Эспозито
+1
Желтая карточка
Э. Берреттони
+1
Желтая карточка
В. Хьюго Мареко
ГОЛ! 3:2!
Эрнанес
Желтая карточка
Л. Чеккарелли
Замена
С. Дель Неро
️️️️
Д. Скулли
Замена
Матузалем
️️️️
Л. Педро Каванда
Желтая карточка
М. Д'Алессандро
ГОЛ! 2:2!
М. Д'Алессандро
Пас отдал
Э. Берреттони
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
М. Лепиллер
Замена
М. Клозе
️️️️
Д. Сиссе
ГОЛ! 2:1!
Э. Берреттони
Пас отдал
Д. Пульезе
ГОЛ! 2:0!
Т. Рокки
Пас отдал
Д. Сиссе
Замена
Э. Берреттони
️️️️
Н. Галли
ГОЛ! 1:0!
А. Диас
Пас отдал
Эрнанес
Травма
Д. Скулли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
3
Андре Диас
ЛЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ПЗ
10
Эрнанес
ЛП
19
Сенад Лулич
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
10
Джузеппе Скулли
АП
15
Альваро Гонсалес
ПП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Верона
77
Рафаэль
ВР
13
Маттео Аббате
ЛЗ
5
Лука Чеккарелли
ЦЗ
33
Джузеппе Пульезе
ЦЗ
17
Виктор Хьюго Мареко
ПЗ
4
Никколо Галли
ЛП
4
Дженнаро Эспозито
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
19
Саша Бьеланович
ЦП
23
Джузеппе Руссо
ПП
7
Маттиас Лепиллер
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
27
Матузалем
ЦП
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Верона
25
Массимилано Скалья
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
27
Эмануэле Берреттони
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
11
Томас Пильманн
ЦФ
3-4-1-2
1
Биццарри
3
Андре Диас
23
Диаките
39
Каванда
19
Лулич
10
Эрнанес
24
Ледесма
15
Гонсалес
10
Скулли
12
Сиссе
18
Рокки
4-5-1
77
Рафаэль
17
Мареко
5
Чеккарелли
33
Пульезе
13
Аббате
23
Руссо
4
Эспозито
20
Халлфредссон
19
Бьеланович
4
Галли
7
Лепиллер
39
Каванда
27
Матузалем
27
Матузалем
39
Каванда
10
Скулли
31
Дель Неро
31
Дель Неро
10
Скулли
12
Сиссе
11
Клозе
11
Клозе
12
Сиссе
7
Лепиллер
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
7
Лепиллер
4
Эспозито
11
Пильманн
11
Пильманн
4
Эспозито
4
Галли
27
Берреттони
27
Берреттони
4
Галли
Остались в запасе
Лацио
Верона
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
25
Массимилано Скалья
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
Остались в запасе
25
Массимилано Скалья
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Лацио - Верона
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Олимпико
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