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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Верона
Лацио - Верона: обзор матча 21 мая 2022
Лацио
21.05.2022, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
3 : 3
Завершен
Верона
16'
Ж. Кабрал
29'
Ф. Андерсон
62'
Педро
6'
Д. Симеоне
14'
К. Ласанья
76'
М. Онгла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Верона
90'
+3
Желтая карточка
К. Ласанья
Желтая карточка
Л. Лейва
85'
85'
Замена
П. Давидович
️️️️
Д. Капрари
85'
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
М. Онгла
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
Т. Башич
79'
76'
ГОЛ! 3:3!
М. Онгла
Пас отдал
Д. Лазович
Замена
Л. Лейва
️️️️
Д. Катальди
73'
Замена
Л. Ромеро
️️️️
Ж. Кабрал
73'
70'
Замена
Д. Бесса
️️️️
Д. Симеоне
ГОЛ! 3:2!
Педро
62'
53'
Желтая карточка
Н. Казале
Замена
Педро
️️️️
М. Дзакканьи
48'
Замена
Д. Каменович
️️️️
Л. Фелипе
46'
46'
Замена
А. Тамез
️️️️
Ф. Чеккерини
45'
+4
Желтая карточка
Д. Фараони
44'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
30'
Замена
Н. Казале
️️️️
Б. Шутало
ГОЛ! 2:2!
Ф. Андерсон
29'
23'
Желтая карточка
М. Велозу
Желтая карточка
Л. Фелипе
20'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Кабрал
Пас отдал
Ф. Андерсон
16'
14'
ГОЛ! 0:2!
К. Ласанья
Пас отдал
Д. Фараони
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Симеоне
Пас отдал
Д. Лазович
3'
Желтая карточка
М. Онгла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
77
Жован Кабрал
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
44
Мигель Велозу
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
50
Марко Бертини
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
9
Педро
ПВ
18
Рауль Моро
ЦФ
Верона
16
Маттиа Кьеза
ВР
96
Лоренцо Монтипо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
11
Даниэль Бесса
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
4-3-3
1
Стракоша
29
Лаццари
5
Фелипе
15
Ачерби
77
Марушич
32
Катальди
19
Башич
22
Милинкович-Савич
77
Кабрал
7
Андерсон
10
Дзакканьи
3-2-2-3
22
Берарди
44
Шутало
18
Онгла
11
Чеккерини
19
Фараони
42
Коппола
44
Велозу
88
Лазович
18
Симеоне
10
Капрари
15
Ласанья
5
Фелипе
33
Каменович
33
Каменович
5
Фелипе
19
Башич
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
19
Башич
32
Катальди
6
Лейва
6
Лейва
32
Катальди
77
Кабрал
15
Ромеро
15
Ромеро
77
Кабрал
10
Дзакканьи
9
Педро
9
Педро
10
Дзакканьи
10
Капрари
27
Давидович
27
Давидович
10
Капрари
44
Шутало
16
Казале
16
Казале
44
Шутало
18
Онгла
23
Депаоли
23
Депаоли
18
Онгла
11
Чеккерини
61
Тамез
61
Тамез
11
Чеккерини
18
Симеоне
11
Бесса
11
Бесса
18
Симеоне
Остались в запасе
Лацио
Верона
31
Марюс Адамонис
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
50
Марко Бертини
ЦП
18
Рауль Моро
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
16
Маттиа Кьеза
ВР
96
Лоренцо Монтипо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
7
Матеуш Прашелик
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
31
Марюс Адамонис
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
50
Марко Бертини
ЦП
18
Рауль Моро
ЦФ
Остались в запасе
16
Маттиа Кьеза
ВР
96
Лоренцо Монтипо
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
7
Матеуш Прашелик
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Лацио - Верона
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
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