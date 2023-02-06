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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Лацио
Верона - Лацио: обзор матча 06 февраля 2023
Верона
06.02.2023, понедельник, 20:30
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 1
Завершен
Лацио
51'
С. Нгонг
45'
Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Лацио
Желтая карточка
Ф. Депаоли
87'
Замена
Сулемана
️️️️
А. Тамез
86'
Желтая карточка
И. Хин
81'
Замена
О. Абильдгор
️️️️
Д. Лазович
80'
Замена
Ф. Чеккерини
️️️️
Д. Коппола
80'
68'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
Ч. Иммобиле
Замена
А. Гайч
️️️️
С. Нгонг
68'
59'
Замена
М. Весино
️️️️
Д. Катальди
ГОЛ! 1:1!
С. Нгонг
Пас отдал
Д. Лазович
51'
45'
ГОЛ! 0:1!
Педро
Пас отдал
Д. Катальди
Желтая карточка
Д. Маньяни
34'
28'
Желтая карточка
М. Дзакканьи
Желтая карточка
О. Дуда
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
20
Сулемана
ОП
90
Симоне Верди
АП
11
Яя Каллон
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
24
Джейден Браф
ЦФ
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
3-3-1-2-1
96
Монтипо
96
Маньяни
4
Хин
42
Коппола
3
Доиг
61
Тамез
23
Депаоли
88
Лазович
8
Дуда
16
Нгонг
15
Ласанья
4-2-3-1
49
Проведель
77
Марушич
16
Казале
26
Романьоли
4
Хюсай
32
Катальди
22
Милинкович-Савич
9
Педро
18
Альберто
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
42
Коппола
11
Чеккерини
11
Чеккерини
42
Коппола
88
Лазович
28
Абильдгор
28
Абильдгор
88
Лазович
61
Тамез
20
Сулемана
20
Сулемана
61
Тамез
16
Нгонг
19
Гайч
19
Гайч
16
Нгонг
32
Катальди
15
Весино
15
Весино
32
Катальди
9
Иммобиле
7
Андерсон
7
Андерсон
9
Иммобиле
Остались в запасе
Верона
Лацио
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
90
Симоне Верди
АП
11
Яя Каллон
ПВ
24
Джейден Браф
ЦФ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
8
Маркос Антонио
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
90
Симоне Верди
АП
11
Яя Каллон
ПВ
24
Джейден Браф
ЦФ
Остались в запасе
31
Марюс Адамонис
ВР
81
Луиш Максимиану
ВР
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
8
Маркос Антонио
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Верона - Лацио
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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