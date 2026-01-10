11 января в рамках 20 тура Серии А «Лечче» примет «Парму». Обе команды находятся рядом с зоной вылета, но подходят к очной встрече в разном состоянии. Хозяева переживают спад в атаке, тогда как гости делают ставку на аккуратную игру и набор очков за счет организации. Матч имеет важное турнирное значение и вряд ли получится результативным.

«Лечче»

Команда проводит непростой отрезок сезона. Поражение от «Ромы» со счетом 0:2 стало третьим подряд матчем без победы. За последние пять встреч «Лечче» забил всего два мяча, что подтверждает серьезные проблемы в атаке. Средний показатель результативности составляет лишь 0.40 гола за игру, при этом оборона допускает в среднем 1.60 пропущенного мяча. Даже на своем поле команда редко навязывает высокий темп и чаще действует осторожно.

«Парма»

«Парма» также уступила в прошлом туре, проиграв «Интеру» 0:2, но в целом команда выглядит более стабильной. Гости редко проваливаются в обороне и пропускают менее одного мяча в среднем за последние пять матчей. При этом результативность невысокая – 0.60 гола за игру, что говорит о прагматичном стиле. На выезде «Парма» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, делая акцент на плотную защиту и набор очков.

Факты о командах

«Лечче»

Не выигрывает в 3 последних матчах Серии А

В среднем 0.40 забитых мяча за последние 5 игр

Пропускает в 3 матчах подряд

Забивал «Парме» в 4 последних очных встречах

«Парма»