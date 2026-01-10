Введите ваш ник на сайте
«Лечче» – «Парма»: прогноз и ставки на матч 11 января 2026 с коэффициентом 1.95

10 января 2026 8:20
Лечче - Парма
11 янв. 2026, воскресенье 14:30 | Италия. Серия А, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Фора «Пармы» (0)
Сделать ставку

11 января в рамках 20 тура Серии А «Лечче» примет «Парму». Обе команды находятся рядом с зоной вылета, но подходят к очной встрече в разном состоянии. Хозяева переживают спад в атаке, тогда как гости делают ставку на аккуратную игру и набор очков за счет организации. Матч имеет важное турнирное значение и вряд ли получится результативным.

«Лечче»

Команда проводит непростой отрезок сезона. Поражение от «Ромы» со счетом 0:2 стало третьим подряд матчем без победы. За последние пять встреч «Лечче» забил всего два мяча, что подтверждает серьезные проблемы в атаке. Средний показатель результативности составляет лишь 0.40 гола за игру, при этом оборона допускает в среднем 1.60 пропущенного мяча. Даже на своем поле команда редко навязывает высокий темп и чаще действует осторожно.

«Парма»

«Парма» также уступила в прошлом туре, проиграв «Интеру» 0:2, но в целом команда выглядит более стабильной. Гости редко проваливаются в обороне и пропускают менее одного мяча в среднем за последние пять матчей. При этом результативность невысокая – 0.60 гола за игру, что говорит о прагматичном стиле. На выезде «Парма» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, делая акцент на плотную защиту и набор очков.

Факты о командах

«Лечче»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах Серии А
  • В среднем 0.40 забитых мяча за последние 5 игр
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • Забивал «Парме» в 4 последних очных встречах

«Парма»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей
  • В среднем 0.80 пропущенного мяча за последние 5 игр
  • Не уступает «Лечче» в 13 из 14 последних гостевых матчей
  • Средняя результативность – 0.60 гола за игру

Личные встречи
31% (4)
23% (3)
46% (6)
21
Забитых мячей
26
1.62
В среднем за матч
2
3:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
1 : 2
11.01.2026
Парма
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
0 : 1
04.10.2025
Лечче
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
1 : 3
31.01.2025
Лечче
Италия. Серия А, 5 тур
Лечче
2 : 2
21.09.2024
Парма
Италия. Кубок, 1/16 финала
Лечче
2 : 4
01.11.2023
Парма
Италия. Кубок, 1 раунд
Парма
1 : 3
15.08.2021
Лечче
Италия. Серия А, 38 тур
Лечче
3 : 4
02.08.2020
Парма
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
2 : 0
13.01.2020
Лечче
Италия. Кубок, 3 раунд
Парма
4 : 0
17.08.2013
Лечче
Италия. Серия А, 35 тур
Лечче
1 : 2
29.04.2012
Парма
Италия. Серия А, 16 тур
Парма
3 : 3
18.12.2011
Лечче
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
0 : 1
02.02.2011
Лечче
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
1 : 1
22.09.2010
Парма
Показать все

Прогноз на матч «Лечче» – «Парма»

С учетом текущей формы команд матч вряд ли получится открытым. «Лечче» испытывает серьезные проблемы в атаке, а «Парма» умеет сушить игру и действовать на результат. Гости выглядят предпочтительнее за счет стабильности и успешной статистики выездных встреч, однако большого количества голов ждать не стоит.

Рекомендованные ставки

  • Фора «Пармы» (0) – коэффициент 1.95
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.70

1.95
Фора «Пармы» (0)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Парма Лечче
Другие прогнозы
15.01.2026
20:30
1.70
Италия. Серия А, 16 тур
Верона - Болонья
Двойной шанс «Верона» (1X)
15.01.2026
22:45
1.75
Италия. Серия А, 16 тур
Комо - Милан
Тотал меньше 2.5 голов
15.01.2026
23:00
1.64
Испания. Кубок, 1/8 финала
Расинг - Барселона
Победа «Барселоны» с форой (-1.5)
16.01.2026
17:45
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Халидж - Аль-Охдуд
Победа «Халиджа»
16.01.2026
22:30
1.90
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер - Айнтрахт
Победа «Айнтрахта» с форой (0)
16.01.2026
23:00
1.73
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол - Жирона
Тотал меньше 2.5 голов
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 