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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Лечче
Парма - Лечче: обзор матча 02 февраля 2011
Парма
02.02.2011, среда, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 1
Завершен
Лечче
90+2'
Э. Чевантон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Лечче
+3
Желтая карточка
Э. Чевантон
+2
ГОЛ! 0:1!
Э. Чевантон
Пас отдал
Р. Оливера
Замена
Г. Джиакомацци
️️️️
К. Гроссмюллер
Замена
С. Морроне
️️️️
Б. Джемаили
Замена
Э. Чевантон
️️️️
Д. Корвиа
Замена
Ф. Валиани
️️️️
Д. Галлоппа
Желтая карточка
Б. Джемаили
Замена
Жеда
️️️️
И. Пьятти
Замена
В. Божинов
️️️️
Р. Палладино
Желтая карточка
А. Лукарелли
Желтая карточка
А. Кандрева
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Амаури
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
14
Фабиано
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Парма
1
Никола Паварини
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
6
Анжело
ПП
80
Франческо Валиани
ПП
86
Валерий Божинов
ЦФ
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Густаво
ЦЗ
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
27
Жеда
ЦФ
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
3-4-3
83
Миранте
6
Лукарелли
24
Пачи
5
Дзаккардо
32
Модесто
21
Джемаили
14
Галлоппа
87
Кандрева
21
Джовинко
17
Палладино
11
Амаури
4-5-1
21
Розати
4
Томович
19
Феррарио
14
Фабиано
28
Бривио
11
Мунари
83
Оливера
10
Пьятти
20
Гроссмюллер
5
Вивес
9
Корвиа
21
Джемаили
4
Морроне
4
Морроне
21
Джемаили
14
Галлоппа
80
Валиани
80
Валиани
14
Галлоппа
17
Палладино
86
Божинов
86
Божинов
17
Палладино
20
Гроссмюллер
29
Джиакомацци
29
Джиакомацци
20
Гроссмюллер
10
Пьятти
27
Жеда
27
Жеда
10
Пьятти
9
Корвиа
23
Чевантон
23
Чевантон
9
Корвиа
Остались в запасе
Парма
Лечче
1
Никола Паварини
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Анжело
ПП
Главный тренер
Паскуале Марино
81
Массимилиано Бенасси
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Густаво
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
Главный тренер
Луиджи де Канио
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Анжело
ПП
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Густаво
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Луиджи де Канио
Статистика матча Парма - Лечче
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Эннио Тардини
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