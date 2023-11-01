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Расписание матчей
Италия. Кубок
Лечче - Парма
Лечче - Парма: обзор матча 01 ноября 2023
Лечче
01.11.2023, среда, 20:00
Италия. Кубок, 1/16 финала
2 : 4
Завершен
Парма
54'
Р. Пикколи
76'
Г. Стрефецца
9'
С. Сом
29'
А. Бонни
90+4'
М. Понграчич (АГ)
90+7'
Д. Ман (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лечче - Парма
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 2:4!
Д. Ман
Замена
Н. Крстович
️️️️
Г. Стрефецца
90'
+5
90'
+4
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
М. Понграчич
Замена
П. Доргу
️️️️
А. Галло
89'
Желтая карточка
М. Бериша
87'
85'
Желтая карточка
В. Загаритис
79'
Замена
Г. Шарпантье
️️️️
А. Бенедичак
ГОЛ! 2:2!
Г. Стрефецца
Пас отдал
Л. Банда
76'
74'
Желтая карточка
В. Кулибали
Желтая карточка
Г. Стрефецца
72'
Замена
П. Альмквист
️️️️
Н. Сансоне
63'
Замена
Л. Банда
️️️️
Р. Уден
63'
62'
Замена
В. Загаритис
️️️️
G. Di Chiara
55'
Замена
Д. Ман
️️️️
А. Эно
55'
Замена
Э. Дель Прато
️️️️
Й. Осорио
ГОЛ! 1:2!
Р. Пикколи
54'
46'
Замена
А. Бернабе
️️️️
А. Бонни
Замена
М. Понграчич
️️️️
Ф. Башкиротто
46'
33'
Желтая карточка
В. Михаила
29'
ГОЛ! 0:2!
А. Бонни
9'
ГОЛ! 0:1!
С. Сом
Пас отдал
А. Эно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
22
Федерико Бранколини
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
10
Медон Бериша
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
7
Габриэль Стрефецца
(К)
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
71
Йордан Осорио
(К)
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
24
Науэль Эстевес
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
13
Патрик Доргу
ЛЗ
4
Зинедин Смайлович
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
10
Даниэль Самек
ОП
16
Джакомо Фатиканти
ОП
24
Хамза Рафья
ЦП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Парма
1
Леандро Чичисола
ВР
16
Мартин Турк
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
23
Peter Amoran
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
ПЗ
11
Tjaš Begić
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
23
Эрнани
ЦП
80
Адриан Бернабе
ЦП
27
Деннис Ман
ПВ
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
9
Габриэль Шарпантье
ЦФ
4-2-3-1
22
Бранколини
25
Галло
5
Венути
5
Туба
6
Башкиротто
10
Бериша
20
Рамадани
11
Сансоне
10
Уден
7
Стрефецца
91
Пикколи
3-1-2-1-3
40
Корви
26
Кулибали
3
Циркати
71
Осорио
19
Сом
24
Эстевес
18
Эно
7
Михаила
9
Бенедичак
14
Бонни
17
25
Галло
13
Доргу
13
Доргу
25
Галло
6
Башкиротто
5
Понграчич
5
Понграчич
6
Башкиротто
10
Уден
19
Банда
19
Банда
10
Уден
7
Стрефецца
90
Крстович
90
Крстович
7
Стрефецца
11
Сансоне
11
Альмквист
11
Альмквист
11
Сансоне
17
19
Загаритис
19
Загаритис
17
71
Осорио
15
Дель Прато
15
Дель Прато
71
Осорио
14
Бонни
80
Бернабе
80
Бернабе
14
Бонни
18
Эно
27
Ман
27
Ман
18
Эно
9
Бенедичак
9
Шарпантье
9
Шарпантье
9
Бенедичак
Остались в запасе
Лечче
Парма
30
Владимиро Фальконе
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
4
Зинедин Смайлович
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
10
Даниэль Самек
ОП
16
Джакомо Фатиканти
ОП
24
Хамза Рафья
ЦП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
1
Леандро Чичисола
ВР
16
Мартин Турк
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
23
Peter Amoran
ЦЗ
11
Tjaš Begić
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
23
Эрнани
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
30
Владимиро Фальконе
ВР
32
Александру Борбеи
ВР
30
Яспер Самоойя
ВР
4
Зинедин Смайлович
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
10
Даниэль Самек
ОП
16
Джакомо Фатиканти
ОП
24
Хамза Рафья
ЦП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
16
Мартин Турк
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
23
Peter Amoran
ЦЗ
11
Tjaš Begić
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
23
Эрнани
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Лечче - Парма
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Daniele Minelli, Italy
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