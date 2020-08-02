Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Парма
Лечче - Парма: обзор матча 02 августа 2020
Лечче
02.08.2020, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
3 : 4
Завершен
Парма
40'
А. Барак
45'
Б. Меккарьелло
68'
Д. Лападула
11'
Ф. Лучионе (АГ)
24'
Д. Капрари
52'
А. Корнелиус
67'
Р. Инглесе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Парма
Замена
И. Монтеризи
️️️️
Б. Меккарьелло
88'
71'
Замена
Жервиньо
️️️️
Д. Кулушевски
Замена
Б. Вера
️️️️
К. Делл'Орко
70'
ГОЛ! 3:4!
Д. Лападула
68'
67'
ГОЛ! 2:4!
Р. Инглесе
Пас отдал
А. Барилла
62'
Замена
Р. Инглесе
️️️️
А. Корнелиус
Замена
Ж. Маер
️️️️
М. Манкосу
61'
Замена
Я. Петриччионе
️️️️
П. Тахцидис
61'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Ф. Фалько
61'
53'
Замена
В. Реджини
️️️️
В. Лорини
53'
Замена
Л. Силигарди
️️️️
Эрнани
52'
ГОЛ! 2:3!
А. Корнелиус
Пас отдал
А. Барилла
46'
Замена
К. Дермаку
️️️️
Б. Алвеш
45'
Желтая карточка
Б. Алвеш
ГОЛ! 2:2!
Б. Меккарьелло
Пас отдал
Ф. Фалько
45'
ГОЛ! 1:2!
А. Барак
Пас отдал
М. Манкосу
40'
34'
Желтая карточка
Я. Куртич
24'
ГОЛ! 0:2!
Д. Капрари
Пас отдал
Эрнани
11'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ф. Лучионе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
22
Габриэл
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
6
Бьяджо Меккарьелло
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
72
Антонин Барак
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
25
Филиппо Фалько
ПВ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
20
Антонино Барилла
ЦП
23
Эрнани
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Лечче
90
Рэзван Сава
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
10
Якопо Петриччионе
ОП
34
Серджо Мазелли
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
4
Брайан Вера
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Парма
91
Симоне Коломби
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
18
Марк Косновски
ЦП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
9
Андреа Адоранте
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
4-1-3-1
22
Габриэл
6
Меккарьелло
15
Лучионе
15
Делл'Орко
2
Донати
77
Тахцидис
72
Барак
17
Сапонара
25
Фалько
18
Лападула
4-4-2
55
Сепе
36
Дармиан
22
Алвеш
5
Гальоло
16
Лорини
23
Эрнани
27
Куртич
21
Кулушевски
20
Барилла
14
Корнелиус
10
Капрари
6
Меккарьелло
30
Монтеризи
30
Монтеризи
6
Меккарьелло
15
Делл'Орко
4
Вера
4
Вера
15
Делл'Орко
77
Тахцидис
10
Петриччионе
10
Петриччионе
77
Тахцидис
5
Манкосу
37
Маер
37
Маер
5
Манкосу
25
Фалько
28
Шахов
28
Шахов
25
Фалько
16
Лорини
13
Реджини
13
Реджини
16
Лорини
22
Алвеш
55
Дермаку
55
Дермаку
22
Алвеш
21
Кулушевски
27
Жервиньо
27
Жервиньо
21
Кулушевски
23
Эрнани
26
Силигарди
26
Силигарди
23
Эрнани
14
Корнелиус
45
Инглесе
45
Инглесе
14
Корнелиус
Остались в запасе
Лечче
Парма
90
Рэзван Сава
ВР
34
Серджо Мазелли
ЦП
22
Мауро Виджорито
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
3
Андреа Рисполи
ПП
17
Диего Фариас
ЛВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
9
Андреа Адоранте
ЦФ
18
Марк Косновски
ЦП
40
Ботонд Балог
ЦЗ
91
Симоне Коломби
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
34
Серджо Мазелли
ЦП
22
Мауро Виджорито
ВР
13
Лука Россеттини
ЦЗ
3
Андреа Рисполи
ПП
17
Диего Фариас
ЛВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Остались в запасе
9
Андреа Адоранте
ЦФ
18
Марк Косновски
ЦП
40
Ботонд Балог
ЦЗ
91
Симоне Коломби
ВР
2
Симоне Якопони
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
93
Маттиа Спрокати
ЦП
Главный тренер
Фабио Ливерани
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Лечче - Парма
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Виа Дель Маре
Новости команд
Все
Лечче
Парма
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Аталанта» – «Парма»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+