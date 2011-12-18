Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Лечче
Парма - Лечче: обзор матча 18 декабря 2011
Парма
18.12.2011, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 16 тур
3 : 3
Завершен
Лечче
18'
С. Флоккари (П)
86'
Г. Пелле
90+3'
Д. Галлоппа
58'
Д. Ди Микеле
61'
Д. Ди Микеле
77'
Х. Куадрадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Лечче
ГОЛ! 3:3!
Д. Галлоппа
+3
ГОЛ! 2:3!
Г. Пелле
Пас отдал
С. Морроне
Замена
А. Жадид
️️️️
А. Лукарелли
Желтая карточка
Д. Ди Микеле
Желтая карточка
С. Морроне
Замена
К. Гроссмюллер
️️️️
Л. Муриэль
ГОЛ! 1:3!
Х. Куадрадо
Пас отдал
Л. Муриэль
Замена
Р. Палладино
️️️️
Ф. Модесто
Замена
Г. Пелле
️️️️
Ф. Валиани
Желтая карточка
Д. Галлоппа
ГОЛ! 1:2!
Д. Ди Микеле
Пас отдал
С. Феррарио
ГОЛ! 1:1!
Д. Ди Микеле
Пас отдал
Д. Бривио
Замена
Д. Бривио
️️️️
А. Эспозито
Желтая карточка
С. Феррарио
Желтая карточка
Г. Палетта
Замена
У. Габриэли
️️️️
Ж. Сержио
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Флоккари
18'
Желтая карточка
М. Гобби
10'
Желтая карточка
М. Карроццьери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
4
Стефано Морроне
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Лечче
12
Жулио Сержио
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Луис Муриэль
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Парма
1
Никола Паварини
ВР
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
10
Абдерраззак Жадид
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Лечче
1
Уго Габриэли
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
20
Бриан Бергуньо
ЦФ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
4-4-2
83
Миранте
6
Лукарелли
29
Палетта
18
Гобби
5
Дзаккардо
32
Модесто
4
Морроне
14
Галлоппа
80
Валиани
14
Биабиани
10
Флоккари
4-4-2
12
Сержио
30
Оддо
80
Карроццьери
19
Феррарио
28
Эспозито
7
Куадрадо
29
Джиакомацци
3
Страссер
83
Оливера
10
Ди Микеле
10
Муриэль
6
Лукарелли
10
Жадид
10
Жадид
6
Лукарелли
32
Модесто
17
Палладино
17
Палладино
32
Модесто
80
Валиани
9
Пелле
9
Пелле
80
Валиани
12
Сержио
1
Габриэли
1
Габриэли
12
Сержио
28
Эспозито
28
Бривио
28
Бривио
28
Эспозито
10
Муриэль
20
Гроссмюллер
20
Гроссмюллер
10
Муриэль
Остались в запасе
Парма
Лечче
1
Никола Паварини
ВР
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
Главный тренер
Франко Коломба
20
Бриан Бергуньо
ЦФ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
Остались в запасе
20
Бриан Бергуньо
ЦФ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Парма - Лечче
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
Новости команд
Все
Парма
Лечче
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Аталанта» – «Парма»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Аталанта» – «Парма»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Аталанты» и «Пармы» на победу в матче 10 тура
1 ноября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
«Фрозиноне» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 октября 2026
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+