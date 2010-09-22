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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Парма
Лечче - Парма: обзор матча 22 сентября 2010
Лечче
22.09.2010, среда, 22:45
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 1
Завершен
Парма
31'
Жеда (П)
69'
Э. Креспо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Парма
Замена
Д. Корвиа
️️️️
Д. Ди Микеле
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Э. Креспо
Желтая карточка
М. Гобби
ГОЛ! 1:1!
Э. Креспо
Замена
️️️️
Жеда
Замена
Анжело
️️️️
А. Кандрева
Замена
Р. Оливера
️️️️
И. Пьятти
Замена
В. Божинов
️️️️
С. Джовинко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Жеда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Густаво
ЦЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
27
Жеда
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Стефано Морроне
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
0
Фернандо Маркес
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Лечче
98
Карлос Алвеш
ВР
14
Фабиано
ЦЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
6
Анжело
ПП
86
Валерий Божинов
ЦФ
4-4-2
21
Розати
15
Месба
3
Густаво
19
Феррарио
3
Джулиатто
10
Пьятти
29
Джиакомацци
5
Вивес
20
Гроссмюллер
10
Ди Микеле
27
Жеда
4-3-3
83
Миранте
5
Дзаккардо
24
Пачи
18
Гобби
6
Лукарелли
87
Кандрева
4
Морроне
80
Валиани
9
Креспо
21
Джовинко
0
Маркес
10
Пьятти
83
Оливера
83
Оливера
10
Пьятти
10
Ди Микеле
9
Корвиа
9
Корвиа
10
Ди Микеле
9
Креспо
21
Джемаили
21
Джемаили
9
Креспо
87
Кандрева
6
Анжело
6
Анжело
87
Кандрева
21
Джовинко
86
Божинов
86
Божинов
21
Джовинко
Остались в запасе
Лечче
Парма
98
Карлос Алвеш
ВР
14
Фабиано
ЦЗ
10
Мануэль Коппола
ЦП
Главный тренер
Луиджи де Канио
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
98
Карлос Алвеш
ВР
14
Фабиано
ЦЗ
10
Мануэль Коппола
ЦП
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Лечче - Парма
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Бриги
(Чезена)
Стадион:
Виа Дель Маре
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