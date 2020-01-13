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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Лечче
Парма - Лечче: обзор матча 13 января 2020
Парма
13.01.2020, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 0
Завершен
Лечче
57'
С. Якопони
72'
А. Корнелиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Лечче
Желтая карточка
М. Дармиан
82'
Желтая карточка
Б. Алвеш
80'
ГОЛ! 2:0!
А. Корнелиус
72'
Желтая карточка
Р. Инглесе
63'
ГОЛ! 1:0!
С. Якопони
Пас отдал
Эрнани
57'
41'
Желтая карточка
Я. Петриччионе
Желтая карточка
Эрнани
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
55
Луиджи Сепе
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
2
Симоне Якопони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Эрнани
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
21
Деян Кулушевски
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Лечче
5
Марко Манкосу
ВР
22
Габриэл
ВР
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Парма
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
16
Гастон Бругман
ОП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Лечче
22
Мауро Виджорито
ВР
6
Бьяджо Меккарьелло
ЦЗ
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
3
Андреа Рисполи
ПП
4
Брайан Вера
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
4-5-1
55
Сепе
5
Гальоло
22
Алвеш
2
Якопони
36
Дармиан
27
Куртич
33
Грасси
21
Кулушевски
33
Куцка
23
Эрнани
45
Инглесе
4-1-2-1-1
5
Манкосу
2
Донати
13
Россеттини
15
Делл'Орко
15
Лучионе
10
Петриччионе
14
Дейола
77
Тахцидис
25
Фалько
15
Бабакар
Остались в запасе
Парма
Лечче
23
Маттео Скоццарелла
ОП
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
27
Жервиньо
ЛВ
26
Лука Силигарди
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
6
Бьяджо Меккарьелло
ЦЗ
4
Брайан Вера
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
3
Андреа Рисполи
ПП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Остались в запасе
23
Маттео Скоццарелла
ОП
46
Фабрицио Аластра
ВР
91
Симоне Коломби
ВР
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
16
Гастон Бругман
ОП
93
Маттиа Спрокати
ЦП
27
Жервиньо
ЛВ
26
Лука Силигарди
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Остались в запасе
6
Бьяджо Меккарьелло
ЦЗ
4
Брайан Вера
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
3
Андреа Рисполи
ПП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Парма - Лечче
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
Где смотреть матч:
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